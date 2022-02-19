機械業發功 打造新護國神山

台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希表示，台灣下階段經濟發展需要打造更多核心產業，將力推動機械業為第二座護國神山的計畫，目標是產值從2021年的1.3兆元邁向不自我侷限的N兆元，並發展為全球高階製造中心。為此，台灣智慧製造大聯盟將從碳中和、關鍵材料及零件的研發與加工技術、培育人才及縮短學用落差四大面向著手進行。

柯拔希說，台灣機械業逾97％是中小企業，因此轉型成本是很大的成本負擔，機械公會與電電公會2020年10月結盟，成立台灣智慧製造大聯盟，目的就是要協助台灣設備業與製造業，進行數位化轉型。

台灣機械產業於2017年產值首度突破兆元，預期每年產值可增加千億元，在2025年時產值達到2兆元。柯拔希認為，機械業要持續擴大發展，就必須推動智慧製造，不單世銷售單機而是提供Total Solution解決方案。他認為，繼台積電之後，機械產業有機會成為台灣另一座護國神山，2021年率先提出機械產業啟動黃金十年，未來產值可達N兆元的構想。

柯拔希強調，台灣機械業未來不只以成為亞洲高階製造中心而滿足，還要躋身為全球高階製造中心。希望政府持續支持智慧機械與機械雲平台的發展計畫，建構整體解決方案並輸出，讓台灣成為智慧機械王國。

他以台積電為例說，台積電的成就，讓台灣半導體業實力受到國際重視，半導體產業也成為跨領域整合的產業，在此基礎上，精密機械、高階製程技術、特用化學材料與諸多的專利智慧，可以持續整合並發展。台灣智慧製造大聯盟成立的目標，就是要加強跨域合作，整合精密機械、電子製造及軟體設計等各個產業，組成國家隊，一起參與國際競爭。

據了解，目前大聯盟已吸收軟體協會、台灣半導體協會、台灣電路板協會等公協會參與，鼎新、研華、鴻海等企業，以及工研院、資策會、金屬中心及精密機械發展中心四大研發法人團體，加上台大、台科大及虎尾科大等學校的參與，發展頗受期待。

柯拔希不諱言，受限內需市場規模與經濟效益不大，台灣的關鍵材料及零件多半仰賴進口。後疫情時代快來了，政府應規劃長期且穩定的研發策略，重視關鍵金屬材料、零件及先進複合材料研發及加工技術發展，協助台灣機械、電子及製造業者，掌握關鍵材料及加工技術，讓外銷產業基石更穩固，並就培養產業所需各類人才、擴大產學合作，縮短學用落差彌補產業人才缺口等面向，研擬對策。大聯盟會統整意見，向政府提出具體的建議。