俄烏緊張 塑化股成贏家

烏俄地緣政治持續緊張，推升油價走勢高檔不墜，能源指標台塑化的煉油價差明顯攀揚，目前汽、柴油每桶煉油價差已較1月彈升4～5美元；塑化報價也在成本支撐下，穩步墊高，PE、PP、PVC、EVA行情走堅。受此影響，台塑四寶、台聚集團、國喬、聯成營運軍正面看待，成為近期法人推薦的追蹤標的。

台塑化1月國際原油每桶彈升近10美元，增添庫存、在途利益；汽油每桶煉油價差約12美元，柴油約15美元，航空燃油約12美元，惟扣除沙烏地1月官網合約加碼3.3美元，煉油事業平均每桶煉油價差約9.65美元，營運順利擺脫去年12月低迷壓力。 2月產油國維持既定增產進度，加上美國寒冷天候及烏俄地緣政治緊張，德州中級原油（WTI）、布蘭特原油持續攀揚，每桶衝破90美元，創七年來新高；台塑化煉油事業、乙烯等報價增添有利氛圍。

台塑化目前汽油每桶煉油價差攀揚至17美元、柴油約18.5美元、航空燃油約13美元，扣除沙國官方加碼2.2美元後，油品平均每桶煉油價差不僅重回2位數水準，更放大至13美元。

此外，油價上漲支撐石化產品反彈，PE、PP今年來漲幅8％～10％，先前高檔拉回整理的PVC、EVA也止跌回穩，維持每噸1,300美元、2,380美元高檔價格，利差仍屬穩健。

台塑指出，第一季中國大陸連雲港石化40萬噸HDPE歲修，LLDPE有2家同業合計年產40萬噸歲修。受俄烏關係緊張及美國東部暴風雪影響，原油及乙烯大漲，加上中國要求華北電廠煤炭庫存提高至30天，動力煤價格亦上漲，推升PE行情。 此外，農曆春節後中國下游加工業需求回溫，印度及東南亞進入傳統需求旺季，日本同業Taiyo（年產41萬噸）第1季安排歲修，支撐PVC價格盤整向上。

3月起，步入鞋材發泡料傳統旺季，農曆春節後光伏開工率持續提升，加上同業中科煉化10萬噸新產延後投產，EVA後市價格看漲。