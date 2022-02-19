星宇航空首架A330neo抵台 估5月開航亞洲

星宇航空旗下首架A330neo廣體客機今天下午抵台，在桃機接受灑水禮及接機儀式；星宇航空表示，這是台灣首架A330neo航機，預計5月投入營運，開航新加坡等亞洲重點城市。

星宇航空發布新聞稿表示，旗下首架A330neo廣體客機在台灣時間2月18日正式交機，機身編號B-58301；這是台灣首架A330neo航機，星宇引進8架，首架在今天抵台，完成新機導入驗證及機組人員訓練後，規劃於今年5月投入營運，開航新加坡、曼谷等亞洲重點城市。

首架A330neo今天下午5時許飛抵桃園國際機場，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，人員及飛機都先進行檢疫消毒；飛機抵達後由左右2輛消防車舉行灑水禮，隨後由相關人員在大雨中完成接機儀式。

星宇航空表示，為迎接A330neo加入星宇機隊，星宇小舖首次以機型為主題推出全套周邊商品，包括A330neo 1:200飛機模型飛機模型；即日起至2月28日，凡搭乘星宇航空自桃園出發的旅客即可獲得星宇桌曆。

星宇航空表示，長程客機A350 XWB也將於下半年陸續交機，未來A321neo、A330neo及A350 XWB短、中、長程三大主力機型，將相互搭配執飛營運航點。