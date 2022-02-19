10年來最佳榮景 鋼鐵業今年調薪3％～5％

由於鋼鐵業去年迎來10年來最佳榮景，加上公務人員今年調薪4％，帶動鋼鐵業掀起調薪潮，其中義聯集團旗下燁聯、燁輝及燁興等鋼鐵事業體，自元旦起幫員工平均調薪5％以上，近1萬名員工受惠，且中鋼企業工會正在醞釀爭取調薪，目標4％以上，允強自元旦起平均調薪5％以上，豐興則宣布，今年平均調薪3％。

近來在政府帶頭為公務人員加薪，並鼓勵國內企業幫員工加薪，加上鋼鐵業2021年初以來，受惠於歐美經濟復甦需求強，且台商回流投資建廠、營建、電子大廠擴廠及公共工程熱絡，帶動用鋼產業需求暢旺，營運業績普遍唱旺。

其中，義聯集團旗下鋼鐵事業體含燁聯、燁輝及燁興營運都好轉，其中燁輝前三季稅後淨利達40.88億，每股EPS為2.16元，集團在考量整體營運狀況與物價指數等因素，自今年1月份起，幫員工調薪，平均調薪幅度達5％以上，其中資深員工平均調薪3％以上，新進員工與年資10年以下員工平均調幅最高達到7％～8％。

義聯集團透露，這項調薪案，除鋼鐵事業體外，也包含醫療、休閒等事業體，除了要激發員工士氣外，也考量人力短缺，積極培養及留住人才等因素。

此外，中鋼去年合併稅前淨利達到844.14億元，創歷史新高，企業工會也正醞釀爭取調薪案，目標4％以上，以激勵會員士氣。

亞洲主要鋼廠今年減產概況

鋼廠名稱 高爐關停數量(座) 粗鋼年減產量(萬公噸) 日本製鐵 四 800 日本JFE 三 600 韓國浦項 一 100

資料來源:中鋼 製表:林憲祥

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