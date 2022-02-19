亞洲鋼廠減產供需吃緊 鋼價前景持續看好

亞洲鋼廠紛紛減產。其中年產量逾100萬公噸的韓國浦項鋼廠一號高爐，在運轉48年半後，去年底正式吹熄燈號，且日本鋼廠規劃今年只維持10～11座高爐生產，約縮減7～8座高爐，再加上大陸持續推動減產計畫，估計今年粗鋼總產量將劇減3,000萬公噸，減到10.1億公噸等利多因素助攻。對此，中鋼董事長翁朝棟認為，今年鋼市前景，實在沒有看壞的道理，持續看好Q2鋼市前景。

中鋼指出，韓國POSCO最老的浦項鋼廠一號高爐，為1,660立方公尺高爐，粗鋼設計年產量至少100萬公噸，在運行48年6個月後，正式於去年12月29退役，將改建為鋼鐵歷史博物館，待6個月冷卻期滿後動工興建，預定2023年完成。且POSCO過去幾年就開始討論關閉一號高爐的事，但因生產狀況良好，才一再推遲該關閉計畫，不過考量到日後減碳政策，最終決定，於今年底關閉該座高爐。

對於浦項一號高爐除役，翁朝棟說，除了浦項 關閉一支高爐廠外，日本鋼廠也規劃今年減縮近8支高爐，只維持10座以上高爐廠生產，將發展電爐廠，以推動節能減碳計畫，但這項發展計畫需2年以上，另大陸為了冬季奧運，持續推動減產計畫，且大陸去年粗鋼總產量約達到10.4億公噸，較規劃目標減少2,600萬公噸，預計2022年將降到10.1億公噸。

翁朝棟指出，亞洲主力鋼廠的減產計畫，造成市場供給持續吃緊，且各國都為了振興經濟，持續推動各項基礎建設的力道有增無減，另國際鐵礦砂和煤礦原料行情仍維持在高檔，其中鐵礦每公噸回升到140美元，且煤礦每公噸也漲440美元左右，持續看好Q2鋼市前景。

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