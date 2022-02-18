運價連五跌 美西線逆勢創高

虎年貨櫃航運業續拚高額利潤，運價能否維持高檔，貨量續強、塞港無解，是兩大支撐點。上海航交所18日公布最新出口貨櫃運價綜合指數SCFI連五跌，本周下跌0.7％、至4,646.01點，創兩個月來低點，業界解讀，因春節前後貨量、運價進入修正期，季節性調節是正常現象。

其中，美東線下跌1.38％、歐洲線下跌0.33％，僅美西線一支獨秀，塞港效應支撐運價小漲0.78％，每40呎櫃運價8,117美元，續創歷史新高。即使下跌，仍比去年同期大幅成長。

多家貨代、航商業者表示，隨著大陸與東南亞工廠復工，元宵節後貨量漸增，預估2月下旬貨量再度湧現，有助支撐運價。多家航商已預計在3月1日起，美西線、美東線每40呎櫃運價喊漲1,000美元上下，運往內陸再調高約1,800～2,000美元。

由於全球塞港問題短期難解，尤其是美西壅堵持續，船舶準班率仍低，供需失衡下，接下來運價易漲難跌。

Sea-Intelligence表示，除了疫情造成港口效率降低之外，跨太平洋航線搶賺高運價的船舶激增也是關鍵，春節期間船舶數量雖然暫時下降，但估計到3、4月，從亞洲到美西船舶數量將快速反彈回升，比起疫情前，船舶數量增幅逾40％，大大增加港口營運壓力。

未來數月，隨著貨量激增，許多船公司試圖避開美西塞港，紛紛轉往美東，預估船舶數量將大增60％，港口也難承壓，美東線運價也將應聲上漲。接下來，鞭長效應也可能引起牽動其他航線運力與運價。

此外，還有遠慮，美西碼頭工人合約近期開始談判，工會隨時可能發動怠工或罷工，料為海運鏈增添變數，航商、貨代業對後市看法維持審慎樂觀。

據SCFI最新一周報價，美西線每40呎櫃運價8,117美元，上漲63美元、周漲0.78％，續創新高；美東線運價再度回檔，每40呎櫃10,870美元，下跌152美元、周跌1.38％。歐洲線每20呎櫃運價7,652美元，下跌25美元、周跌0.33％，連續四周下跌；地中海線每20呎櫃運價7,416美元，下跌19美元、周跌0.26％；東南亞線新加坡航點每20呎櫃運價1,403美元，下跌62美元、周跌4.23％。