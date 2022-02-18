爆離職潮 長榮、華航：可接受範圍內

國人出入境減少，航空維修人才現離職潮，國籍航空長榮、華航公司爆上百名維修人員離職。民航局官員18日指出，近期離職人數比往年高，兩方向請業者配合，包含增補人力、拉長維修時間。

外傳科技業向航空業搶人，以高薪挖角；據了解，長榮逾200人離職，華航則約130多人。民航局官員表示，年底的離職通常較高，但2022年情況比往年還多，民航局有持續關注此情況，並已在這周請長榮、華航兩家業者來說明狀況。

民航局表示，因疫情影響近期航班較少，維修人數減少並未影響飛機維修量能，也要求業者儘速增補人力，完成相關訓練。若發生人力不足而影響維修量能的狀況，應拉長飛機時間，以完善維修工作。

科技業祭出高薪大舉徵才，18日傳出華航維修人力離職約130多人，華航回應目前修護工廠人員逾2,000人，人員異動退休及離職率皆屬可接受範圍，對業務運作沒有影響。

長榮則回應，長榮航太退休及離職率屬可接受範圍，公司內部短期人力需求，將會透過不同部門支援調整，長期人力需求則以對外招募方式補齊，同時也會配合民航局的指示，盡速補齊人力及加強專業訓練。

華航僅表示，正積極招募新血中，包括修護工廠也將大批招考修護人員，負責各機隊飛機及相關附件維修工作，除了華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲多國客戶。