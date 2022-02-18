華航長榮維修人才狂被挖走 民航局說話了

中華航空及長榮航空近來傳出維修人力被科技業挖角，兩家航空公司將近400人離職。交通部民航局本周要求業者說明，並希望儘速增補人力，落實訓練或拉長維修時間。

科技業祭出高薪大舉徵才，讓長榮航空及中華航空維修人力紛紛跳槽，近期兩家航空公司爆出近400人離職，人數較往年稍微增加，交通部民用航空局緊急找兩家業者說明。

民航局官員18日回應，民航局持續關注此一情況，本周兩家業者都有來說明，因目前航班較少，並未影響維修能量。

民航局也要求業者應儘速增補人力，並落實訓練，此外，如有人力不足情況而影響維修能量，應拉長飛機維修時間。

（中央社）

航空維修人員傳離職潮 民航局與業者稱無異常

過去2年台灣電子業大放異彩，擴廠後需要大量作業人員，傳出高薪挖腳航空業維修人員，導致長榮航太、中華航空都出現高離職率，引起交通部民用航空局關注，要求增補人力。民航局回應，目前觀察離職人數並無異常，也沒有影響到維修能量；長榮與華航也說，正常人員流動都在可控範圍內。

民航局表示，2航的維修人員離職數字有比往年多，但還稱不算是異常或離職潮，有持續關注此一情況，本周2家業者均有來說明，且因目前航班較少，並未影響維修能量。

民航局已要求業者，應儘速增補人力，並落實訓練。如有人力不足情況而影響維修能量，應拉長飛機維修時間。

華航指出，有關修護人員異動，多屬正常人員流動，對相關業務運行沒有影響。公司最近亦正對外招募修護人員，因應新機陸續引進、維修業務擴展的需求。

長榮回應，長榮航太退休及離職率屬可接受範圍，公司內部短期人力需求，將會透過不同部門支援調整，長期人力需求則以對外招募方式補齊，同時也會配合民航局的指示，盡速補齊人力及加強專業訓練。

（中時 陳祐誠）

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