觀光股開轟趴 雄獅曝出境旅遊可能時間點

想出國想瘋了，亞洲鄰國陸續傳出開放邊境，對於出境旅遊將成真，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍今天表示，以目前疫情發展狀況來看，樂觀預估下半年會有機會開放入出境旅遊，並預估在今年境內旅遊完全復甦之後，明年將以短程航線跨境旅遊復甦為主，長程航線跨境旅遊完全復甦將會等到2024年。

亞洲多國陸續開放邊境，台灣也做好開國門的準備，首波擬全面開放商務客入境，加上日本重啟國門，赴日旅遊期待讓旅行社股開「轟趴」，龍頭雄獅亮燈漲停，睽違近 1 年再度站上百元大關，鳳凰也強勢翻紅攻上漲停，虎年開紅盤以來累計漲25％；上櫃的旅行社股易飛網、山富、五福也早早就亮燈。

游國珍認為，旅遊業要真正的復甦，必須在「出入境免隔離」的情況之下才可能實現，建議先對等開放為原則，規劃旅客自低風險國家入境台灣免隔離，開放旅遊業者組團觀光，同時建立組團業者及散客業者（食宿遊購行）與CDC之間的通報機制，以防疫及國人安全為優先考量。

游國珍指出，目前已有不少國外旅遊業者，開始將注意力從境內旅遊挪移到跨境旅遊的部署，舉例來說，自去年第四季開始，日本地方政府及旅遊業者已經展開與台灣業者的線上會議，提供旅遊資訊與出入境復甦的意見交換，並展開實地考察的邀請。而在國境開放以前，雄獅旅遊也會逐步擴編人力、調整組織架構，為迎接國境解封提前做好準備。

針對境外旅遊，雄獅目前已取得長榮航空日本包機機位，並於官網推出日本7大城市的自由行商品，包含東京、大阪、仙台、青森、名古屋、小松、松山，出發時間為3月22日至6月28日，但必須是在台、日雙方皆為「入境免隔離」的情況下才會成行，若出發前1個月仍有任一方仍須隔離，即會取消行程、全額退費。

（中時 黃琮淵）