福特六和、和泰汽車超前部署第一線徵才

國內車市買氣旺，車商預期在今年中晶片荒緩解、新車供應陸續銜接上後，經銷商將面臨海量的交車與服務人力需求，提前展開第一線銷售業代、服務技師的召募。福特六和汽車17日宣布，全台14家經銷商將一口氣徵才200人，迎接品牌近十餘年來最佳的銷售業務。

車市龍頭和泰汽車今年第一線徵才人數估計也將近200人。和泰今年喊出挑戰新車銷售16.4萬輛（含大型商用車）的新高目標，尤其新增Town Ace車型跨入輕型商用車銷售新領域，急徵輕商車銷售好手；此外，和泰經銷商大舉投資擴張「社區型保修站」，對於全方位的服務維修技師將有很大的需求。

福特六和近年轉型成功，去年繳出新車銷售3萬輛、市占率近7％的成績單，寫下近15年來最佳紀錄，重返台灣車市前三強，今年喊出新車銷量更上層樓的目標。業績前景看好下，福特經銷商也加速全台據點軟硬體更新腳步，並有多家業者主動斥資擴大營運規模，對於業代、技師與服務人員的需求也大增。

福特六和表示，第一季儘管因線束零件短缺，導致新車產量、交車量銳減，但由於新車價格不漲，產品高CP值的優勢，年前接單維持高人氣，預期3月零件供應瓶頸突破、新車產量恢復後，將迎來大量交車需求，經銷商服務能量恐將難以負荷，因此提前展開第一線人員的徵才行動，超前部署。

福特六和初步估算，今年全台14家經銷商、50座據點將要大舉徵才共約200人，需才人數規模創近年之最。

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