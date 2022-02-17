年度最大轉職潮 轉職薪資合理算法曝光

年度最大轉職潮來臨，工作好找嗎？104人力銀行最新發布的虎年轉職調查報告顯示，虎年「求供比」創3年新高，平均每位求職者可分到2.02份工作。工作雖然好找，談加薪也有技巧，104人力銀行提醒「先談本事、再談加薪」，以15％為參考線，若屬工程研發、技術藍灰領、知識服務這三類搶手職缺，轉職加薪幅度可彈性提高到15～20％。

觀察一：求供比3年新高 每位求職者可分到2.02份工作

104人力銀行徵才資料庫調查指出，2月工作數已達87.2萬個的史上單月新高，因求職者人數持平，使得虎年「求供比」創3年新高，平均每位求職者可分到2.02份工作。

依產業，求供比前三高為建築營造及不動產業，平均可分到12.25份工作；住宿／餐飲服務業，平均可分到7.38份工作。第三則是批發／零售／傳直銷業，可分到7.28份工作。

104人力銀行人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，受惠於房市熱潮，以及疫後內需產業持續復甦，相關產業有大量的人力需求，使得有意前往上述產業者機會多，堪稱求職最容易的產業。

觀察二：轉職加薪以15％為參考

不過，轉職薪資多少才合理？104人力銀行公共事務部協理張雅惠根據數據結果推演，15％是中性的參考線，因為企業認同職人薪水僅被低估11％，企業願意加薪10％留才、願意加薪12％挖角，當企業加薪13％時、職人願意留下。

相對於主管職人自認年薪被低估29％、非主管職認為被低估25％，她也提醒職人，勿以期待值漫天喊價，以免好工作離你而去；先參考職務的薪資水平和搶手程度，若屬5大搶手職務，例如：維修／技術服務類人員、工程研發類人員、操作／技術類人員、軟體／工程類人員、醫療專業人員，轉職加薪幅度可擴大到15～20％。

觀察三：「談加薪」，轉職或原職，都有機會

鍾文雄建議，有51％企業認同求職者面試可主動談薪下，職人可以大膽談薪，不過，轉職不等於一定加薪。高達57％的職人認為，轉職年薪不一定要增加甚至可能減少，留在原職者也有機會。

為自已加薪三大方式包括像是提升並精進專業能力，成為關鍵稀有人才（佔45.2％）。第二，兼職接案賺外快，自己幫自己加薪（14.9％）。最後，績效努力達成，甚至超越（佔12.8％），也是為自己談加薪的方式之一。

鍾文雄提醒，想要轉職，應該「先談本事、再談加薪」。以行銷企劃、國內業務、軟體程式設計師這三大職務為例，若具備「104學習精靈」透過徵才資料庫產出的職務三大核心能力，行銷企劃職人期待平均月薪為4.6萬、國內業務4.8萬、軟體程式設計師5.5萬，與104薪水估算機對照，已是高標左右的水平。

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