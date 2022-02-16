揮別低潮 長榮航太維修訂單看到未來10年

長榮集團旗下長榮航太（2645）18日將以每股63元登錄興櫃。長榮航太董事長黃南宏15日表示，受惠疫情趨緩及航空產業復甦，旗下維修、製造兩大事業體今年營收將分別年增逾一成及五成，將擺脫去年營運谷底期。



長榮航太資本額35.28億元，旗下兩大事業體為大園廠區的維修事業體以及觀音廠區的製造事業體，2021年占營收比重各為80％及20％，去年合併營收96.17億元，稅後盈餘8.81億元，毛利率16.55％，每股稅後純益（EPS）2.5元。



長榮航太客戶涵蓋全球40多家航空公司，國際客戶占比達七成，ATLAS、UPS、WGA、ANA等為主要客戶，今年預計朝向中亞、歐盟等航空公司擴展業務，如盧森堡航空，預計今年可看到成果。



黃南宏表示，從客戶端獲得訊息顯示，航空產業將迎來復甦，長榮航太直接受惠，包括經營日本國內線的天馬航空載客率已回暖至六成，專營國際線的客戶如全日空等開始針對解封即將到來預作準備，已預定2月到11月維修業務，再加上這兩年業績爆發性成長的UPS再向波音訂購19 架767架貨機，從種種跡象都證明，今年長榮航太營運動能強勁。



基於此，黃南宏預估，今年長榮航太的維修、製造兩大事業體的營收將分別較去年成長超過一成及五成，今年訂單能見度已看到第三季，若以客戶長約來看，維修訂單已至未來十年。其中製造事業體成長動能可超過五成主要來自於窄體機的Leap引擎零組件大幅成長。



長榮航太有三大轉投資業務，包括長異發動機維修、長銳航材及長鑽科技，其中長鑽科技是與艾姆勒及匯鑽科三方合資，長榮航太持股35％，主要業務為電動車用零組件表面化學處理，技術來自匯鑽科，訂單由艾姆勒負責，今年第三季投產，明年展成效。

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