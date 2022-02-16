成本狂飆 車價恐二度調漲

進口組裝一輛車所需零件，運費直逼新車售價

海運運價高得離譜，汽車廠也吃不消，抱怨「進口一台份零件（組裝一輛車所需零件）的運費幾乎快跟新車售價一樣！」。由成本大幅墊高，國內車商面臨年內第二度漲價的壓力，市場預估最快第二季末就會有業者宣布漲價。

估Q2就有業者喊漲

晶片荒短期無解，東南亞疫情反覆對於汽車零件供應鏈帶來隨時斷鏈的危機，加速汽車製造成本上揚。此外，在物價全面上漲的環境下，今年初車價調漲對買氣幾乎看不出影響，讓汽車業者對年內二度漲價成功有信心。

車商透露，進口車商從去年中起，陸續調高新年式車款報價，國產車業者也在今年初跟進調高國產車售價，對深陷缺車問題的車市而言，根本沒有起任何漣漪，「消費者罵歸罵，為了早點交到車，還是只能接受漲價！」

剛過去的1月市場，儘管新車領牌數字較去年同期下滑二成，但主要是缺車所致，各車商私下交換的訂單數字，不僅不受漲價影響，甚至訂單累積速度還比預期更快，就連傳統淡季的2月，許多業者才剛過情人節，全月的接單目標就已提前達陣。當前缺車環境下，消費者對於漲價、折扣縮水、配備降級、長時間候車的容忍度大增，「因為能早點交到車就已經是天大的優惠！」車商指出，熱銷國產車現在下訂要等到6月才能交車，這在過去根本是天方夜譚。

車市轉為賣方市場趨勢下，讓車商更放心轉嫁高漲的製造成本，市場正醞釀年內二度漲價的氛圍，預期最快第二季末，就會有業者扛不住成本壓力，再度調高新車售價。

運費隔周就翻三倍

業者直言，過去一年多來，原物料行情飛漲，晶片短缺的問題，推升新車成本快速上揚，高得離譜的海運費用，則是逼迫車商必須二度漲價的頭號戰犯。

車商指出，海運艙位上午好不容易談定，稍一猶豫，下午艙位就被搶走了；前一天才議定的運費，隔周就翻了三倍，海運市場「一日三市」，運價倍速高漲，但汽車終端售價不可能完全轉嫁的情況下，讓車商大喊吃不消。

有業者形容，不是車商趁機漲價，而是運費實在高得離譜，現在船運一台份零件來台組裝國產車，運費直逼一輛新車的售價，這叫車商如何「凍漲」！

光陽柯俊斌：有車就買

全球晶片荒、船運量滿載…機車雙雄各有至少3萬輛的內外銷訂單未消化

全球晶片荒、船運量滿載的狀況仍相當嚴重，台灣機車產業也難置身事外，本土機車雙雄光陽、三陽各有至少3萬輛的內外銷訂單未消化，光陽執行長柯俊斌呼籲消費者，「有車就買」，不然當前缺車、缺晶片狀態下將一車難求，稍微猶豫就會錯過購車機會。

柯俊斌說，燃油機車從碼表、煞車、引擎、廢氣排放控制系統，都需要晶片，而電動機車在煞車控制、馬達、電池，晶片也是不可或缺的原料，不論電車或油車，都難逃晶片短缺影響！晶片荒問題，讓台灣機車產業從內銷、外銷到代工三大面向都深受其害，預估此波晶片荒要到年中後才有可能逐步緩解。

在當前晶片荒的考驗中，如何調配平衡內外銷訂單需求，柯俊斌表示，以國內市場來說，光陽將依照庫存及展示狀況，盡可能將機車提供給需要的消費者，但國外地區不僅要考量各國的訂單量，甚至連同船運時間都是問題。

據了解，光陽去年就有超過3萬輛的機車內外銷訂單還無法消化，對手三陽的狀況也差不多，機車供應缺口仍大、晶片荒短期難解下，柯俊斌建議消費者「有車就買」趕快下手訂購，不然當前缺車、缺晶片的狀態下將一車難求。

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