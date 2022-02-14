俄烏若開打…油價將衝破100美元

台塑四寶表示，2月適逢農曆春節，加上部分產線歲休，營收表現趨緩，不過，油價漲勢加上通膨疑慮，市場保守氣氛慢慢消除，而大陸下游加工廠陸續復工，客戶可望回補庫存，東南亞及印度市場需求增溫，且3月起進入石化產品需求旺季，首季營收表現有望比上月說明會預期好轉。



台塑化認為，油價走高，迫使美國開始積極與伊朗協商核協議，希望伊朗原油出口增加來打壓油價，但烏克蘭戰爭風險升溫，OPEC+及美國原油產量增加緩慢，第一季全球原油庫存維持近年低點，將使油價保持高檔震盪。倘若俄烏開打，市場預期短線油價衝破100美元應會發生。



台塑化指出，煉油事業因亞洲煉廠3月即將進入密集檢修期，煉製毛利大幅上漲；目前汽油每桶煉油價差已攀揚至17美元、柴油約18.5美元、航空燃油約13美元，扣除沙國官方加碼2.2美元後，油品平均每桶煉油價差約13美元。乙烯等石化原料隨著3月輕裂廠集中計畫定檢，供給略為吃緊，價格可望逐漸反彈。



台塑化2月煉油廠平均日煉量36萬桶，配合3月年度定檢，第一季平均日煉量37.5萬桶/日，產能利用率70％；輕裂廠第一季配合下游需求，維持約95％產能利用率。



台塑董事長林健男表示，第一季13個廠歲修，開工率89％低於上一季92％。油價走強，支撐石化行情，且3月起進入需求旺季，3月營收將比2月成長，第一季營收也優於上月預期。



南亞董事長吳嘉昭指出，農曆春節假期，麥寮EG2及德州EG2計劃性停車等影響，2月、第一季營收趨緩，不過，全球5G手機出貨量與市占率提升，5G相關軟硬體商機發酵，成為電子材料及IC載板成長動能；ABF載板受惠高頻高速、高效能運算應用快速增加，產能滿載，前景樂觀。



台化董事長洪福源認為，2月春節收假後，市場逐漸回溫，在升息預期及QE調整壓力下，資金轉移到大宗物資，油價漲勢加上通膨疑慮，市場保守氣氛慢慢消除。美國各州逐漸把口罩摘去，經濟活動會活絡，大陸也力拼經濟穩定成長，有助產業供應鏈恢復正常，2月、第一季營收減少幅度都會比上個月預測好轉。