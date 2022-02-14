華航1月營收142.55億 年增57.86％客運旺

華航（2610）1月合併營收142.55億元，月減15.74％、年增57.86％，主要是1月淡季貨運收入127.76億元，月減17.18％、年增67.71％，但客運收入6.78億元、月增15.11％，由迎接春節返台過年旅客人潮所帶動，又以兩岸航線載客量增加最多。

華航表示，貨運受全球元旦假期後影響出貨量，然因全球晶片短缺，台灣製半導體晶片相關設備運送需求持續強勁，華航機動調節客機載貨的航班配置，彈性調整運能，提高貨機使用率，使元月貨收較去年同期增加51.58億元，繼續維持在百億元以上水準。

因應疫情全球擴散，防疫物資需求增加，在海運壅塞持續下，貨運出口市場艙位需求強勁，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨需求持續殷切，加上1月底農曆長假前出貨效應，往歐美艙位需求持續，美歐線運價維持高檔。

展望2月，華航預期空運市場艙位需求強勁，運價可維持相對高檔，將爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等商機，並配合短期高價包機需求，爭取整體最佳營收。

客運部分，華航將視各國邊境管制規定、市場需求及台灣防疫政策，隨時觀察評估，滾動式檢視調整航班計畫。

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