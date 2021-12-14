台灣航港國家隊 揮軍東南亞

亞洲近洋線大多頭行情帶動運價飆出新天價，加上世界最大自貿經濟體RCEP（區域全面經濟夥伴協定）將在明年1月上路，吸引全球航商集結搶市，台灣航港隊也超前部署加碼投資，除了萬海、德翔等紛紛砸百億買船造船搶市，由臺灣港務公司、陽明與德翔海運等五大企業組成航港國家隊也出擊。



臺灣港務公司董事長李賢義指出，今年大陸大塞港，外溢效應讓台灣航商與港口受惠，很多貨轉往高雄，還有長榮等航商將部分貨載轉往台北港，今年前10月台北港貨櫃裝卸量年增27.45％、達167.95萬TEU（20呎櫃），高雄港貨櫃裝卸量823.2萬TEU、年增2.95％，臺灣港務公司今年全年整體貨櫃裝卸量將達1,540萬TEU，創歷史新高。



除了貨量激增，亞洲線主要航線運價今年來飆出新天價，接著RCEP上路，中國、日本、韓國等15個成員國，將立即降至零關稅或10年內降至零關稅，有利推升進出口貨量，且貨源大量移轉、海運需求跟著受惠。



國籍航商近期紛紛加碼擴張運力搶市，包括萬海持續砸錢購買二手船即時投入，繼11月董事會授權買進二手船加入營運，總價不超過2億美元（約台幣55.4億元）之後，12月10日加碼授權美金3.2億美元（約台幣88.54億元） 購買二手船，在亞洲市佔達15％。



據了解，德翔也計劃投資300億元用來打造22條新船，並要求船廠2024前交船，趕上這波多頭行情。



還有一支航港國家隊，由臺灣港務公司與陽明海運、台航公司、中華郵政、德翔海運等5家企業，合資成立台源國際控股公司，拓展東南亞地區港埠及物流經營事業。



台源公司表示，繼新南向之後，將積極聯手國籍航商擁抱RCEP大商機，目前主要以新加坡、馬來西亞、印尼等台商供應鏈群聚大本營為優先投資項目，已在馬來西亞巴生港外圍投資貨櫃堆場，由台源、陽明海運與馬來西亞商JMFD合資公司負責，近期也在印尼雅加達成立拖車租賃公司等，未來會持續壯大東南亞布局，如投資碼頭等，將規劃增資，希望透過與東南亞策略夥伴開發東南亞大航海商機。