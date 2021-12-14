陽明船長辭職上書 董座鄭貞茂視訊慰留

陽明海運（2609）旗下鮮明輪李姓船長日前以「辭」諫言投書，反映疫情下海勤員工心聲，14日獲得正面回應，陽明董事長鄭貞茂與李船長進行視訊會議，就船員薪資福利、防疫規範、人才培育等溝通與說明，並慰留李船長，一起繼續為陽明船員管理制度與薪資福利努力。

鮮明輪李船長表示，透過內部信箱投書是希望公司重視船員反應之意見，也謝謝董事長開辦這樣的溝通管道讓基層心聲有機會直接向董事長傳達。

鄭貞茂向船長表示，無論岸勤或海勤都是公司一份子，公司原已積極處理船長的建議，並希望與船長能有迅速溝通機會，故特別利用船長航程中泊靠碼頭時間，視訊連線向船長說明。有關防疫物資一定足量供應，輕便雨衣僅是去年疫情爆發全球醫療物資短缺下，徵詢專業醫師建議之臨時替代方案，後續防疫物資及防護衣均已充分供應；陽明海運提供Wi-Fi容量應屬業界最優，但考量疫情下船員在船上的辛勞，將加速放寬船員頻寬使用。

至於船員薪資福利，鄭貞茂強調一視同仁，對船、岸薪資或福利政策調整將同步規劃，岸上同仁享有福利，海勤同仁也一定有；陽明也都與海事學校合作充實人才庫，強化現職船員教育訓練，透過完整軟、硬體設備，希望吸引更多有志航海事業的青年加入。

在今日視訊會議，船長直言希望公司了解目前船員在疫情下面臨的問題與心情，鄭貞茂強調，公司會聆聽及重視每位員工意見，並希望船長代表公司協助處理船員心理壓力，同時誠懇慰留李船長，繼續為陽明船員管理制度與薪資福利共同努力，將來海勤同仁需要的資源都可以向公司反映，公司會即時做政策公告，避免造成資訊理解落差。

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