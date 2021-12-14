歐買尬進軍NFT 搶攻元宇宙

歐買尬(3687)首發NFT數位藝品掀熱潮，暨日前結合旗下超人氣經典MMORPG遊戲《LUNA Online》推出3款獨一無二的限量「LUNA Forever典藏時裝派對」遊戲NFT產品，釋出即受到LUNA玩家及NFT藝品收藏家關注，上架首日漲幅達千倍交易熱絡，並於13日晚間再推第二波共4款「LUNA Forever典藏時裝派對」訂製款遊戲加密藝品供玩家收藏外，也結合《LUNA Online》遊戲版本與藝品擁有者進行獨家互動。

此次釋出的數位加密藝品，延續首波藏品主題，選定2008年百萬LUNA粉絲票選活動排行前4名的人氣造型，推出「王牌系列．LUNA Forever典藏時裝派對」撲克牌，以梅花A、紅心A、方塊A與隱藏版大魔王Joker設計來呈現，表現出該經典角色於當時遊戲中的王牌地位與回憶。

《LUNA Online》遊戲NFT產品以限量訂製方式稀有釋出，獨具收藏意義及價值，且因首波發行市場反應熱烈，產品交易迅速、流通活絡，為維持藝術創作之價值，故此次上架金額將提高首發10倍價格，上架金額以0.01以太幣(約40美元)為售價進行標售。

歐買尬以遊戲及數位技術為背景，旗下「Funpoint」全方位金流服務，以滿足線上娛樂、虛寶交易、虛擬服務支付，並首次進軍NFT市場，此外，結合集團成員線上支付第一品牌綠界科技以及台灣第一家公開發行電子支付公司歐付寶在各領域分工暨合作，歐買尬已研擬GameFi生態系，搶攻元宇宙商機。

（時報資訊 莊丙農）