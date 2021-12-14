看好內需搶著開 住宿餐飲近17萬家創新高

今年5月國內疫情爆發，住宿及餐飲業受創，但景氣快速復甦，如洗三溫暖。依據財政部資料，今年前三季銷售額共4,420.8億元，年減4.8％，但統計近五年住宿及旅遊業家數，今年9月全國將近17萬家，年增4.4％，甚至為近五年同期新高。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，經歷過疫情衝擊許多住宿業及餐飲業面臨倒閉，但國內疫苗施打普及率漸漸提高，且國人對新冠肺炎「流感化」漸能接受，加上各國邊境管制、出國旅遊遙遙無期，因此商家普遍看好內需市場，開業店家反而有增無減。

綜觀各區域住宿及餐飲業家數及銷售額，今年受到年中疫情爆發影響，前三季銷售額大多呈下滑走勢，六都中台北市跌幅最大，與去年同期相比少了128.6億元，銷售額年減9.8％，北部觀光勝地宜蘭縣年減幅也高達10.5％，兩個區域受創頗深。

不過，今年9月住宿及餐飲業家數皆成長，全國、六都及觀光勝地宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣等家數都創下近五年同期新高，其中桃園市年增6.8％增幅最高，宜蘭縣雖然營收受影響，但家數增幅也有5.6％。

郎美囡分析，今年5月疫情嚴峻，各大商圈、觀光景點備受衝擊，許多店家退出商圈、民宿旅館歇業或轉售，一時間店面、旅館及民宿的待售、待租量激增，影響租金及售價，商圈空置率也提高，部分商圈目前仍未回復往日人潮。

但9月份五倍券正式登場，各地方政府搶觀光財，商家蓄勢待發，國內旅遊及消費的熱門地點在假期人潮川流不息，如屏東、宜蘭等著名飯店、民宿一房難求，日本連鎖飯店也於台北市設點，預期國內住宿及餐飲業可蓬勃發展。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，許多商圈受疫情干擾後，提高房東主動降租意願，店租水平有下修之勢，且這波衝擊不少原有商家關店退出，黃金地段出現空缺，吸引新興品牌或店家進駐試水溫；同時，防疫旅館也讓許多住宿業獲得喘息機會，整體而言，病毒雖然變化不斷，但也因此產生新的商業模式，帶來不一樣的商圈風貌。

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