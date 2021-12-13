新聞分析｜共治大同變他的大同 王光祥的機會與挑戰

百年大同從王光祥、鄭文逸等市場派拿下經營後，先採取與林郭文艷共治，歷經林文淵、到在中美晶公司經營有成的盧明光辭職後，正式從「共治的大同」，變為「王光祥主導的大同」。

而引人關注的是，王光祥自此將毫無掣肘的放開土地開發大業。這或許是大同轉盈主要動能；但在資產活化之外，由鍾依文、沈柏延等「老班底」組成的團隊，能否延續盧明光一年來在本業績效提升表現、甚至更上一層樓？恐怕難免面對各界以放大鏡檢視績效的質疑。

大同集團董事會、經理等人事更迭，一年內超過40人次，大股東與林郭間的矛盾加劇，加速「去林郭化」腳步是原因其一。王光祥就指出，林郭時代還有200多億特別資本公積被挪用到哪也不曉得，因林郭有官司在身，不能擔任榮譽董事長。而何春盛其董事為大同高中法人代表身份而被視為林郭勢力，讓大股東與經營團隊互信基礎薄弱。

其二、大股東與經營團隊經營路線，以盧為首的經營團隊希望「賺穩錢」、大股東想「賺快錢」，資產活化腳步差異終使王、盧分手。

盧、何都是形象型企業家，從其辭職消息傳出後，大同股價從34.65元重挫至最低30.35元，可見各界對其重振大同的期待落空。大同董事會被視為林郭人馬的獨董王金來轉任精英副董、總經理，大同九席董事席位（含三獨董）林郭只剩大同高中一席法人董事，尚志資產在林郭退出董事會後，王光祥取得完全主導權，因此在盧明光、何春盛雙辭後，大同自此進入「王光祥說了算」的新時代！

資產活化扮演角色至為重要，盧明光也認同指出，大同莊園三期、中和捷運聯開等案在2024～2027年間創造200億毛利，等於每年30、40億獲利不成問題。

土地開發專業的王光祥接手大同董座後，最大的挑戰在於「能否授權經理人，並讓本業能否更上一層樓」？而出身鴻海集團的鍾依文將帶領大同重電、太陽能、電動巴士等事業群；沈柏延則主導5G、AI、大數據、國家數位轉型。鍾依文說，「賺錢才是硬道理」，他回鍋後會不會有磨合期？甚至「一上工就開打」？都還有待時間的檢驗。