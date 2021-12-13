拚超車Gogoro 哈雷、光陽聯攻電動機車

台灣機車業龍頭光陽工業攜手美國知名的哈雷機車，一起布局全球電動機車市場，哈雷分割電動機車事業部門LiveWire，透過收購特殊目的收購公司（SPAC）方式，將赴美國紐約證交所上市，其中哈雷、光陽各出資1億美元，新公司股票代號為「LVW」。有美企哈雷相助，市場看好最快明年上半年完成交易，LVW掛牌進度有機會超前Gogoro，成為第一家透過SPAC模式赴美上市的台灣血統企業。

據外電指出，這次哈雷與光陽欲收購的特殊目的收購公司ABIC（紐約證交所股票代號IMPX），資本額達4億美元，預計收購完成後的企業價值達17.7億美元、股權價值達23.1億美元，與先前宣布將赴那斯達掛牌的另一家台企電動機車業者Gogoro的23.5億美元，雙方預計掛牌時間點都在明年上半年，較勁火拼意味濃厚。

據了解，未來哈雷將保留LVW公司74％股權，光陽、ABIC創辦人個持股4％。

光陽指出，會透過旗下金庫資本出資餐與這次的SPAC案，與哈雷的合作，將會複製過去光陽與東南亞共享交通領導業者Grab相同的「出資＋代工」合作模式，未來哈雷將負責重型、高端電動機車的開發，並交由光陽在亞洲的基地代工組裝，將掛上雙品牌，哈雷負責歐美市場、光陽則設法開拓亞洲等其他市場。

光陽還將以ODM的模式，協助哈雷開發、生產輕型電動機車產品，並可藉由哈雷的通路，加速打進歐美先進國家市場。

同時，光陽開發的Ionex電池與能源交換系統，也將隨此合作案，導入哈雷電動機車，加速向全球市場布局。

光陽透露，與哈雷合作的案子，雙方歷經約八個月的談判，於美國時間13日上午由哈雷正式對外宣布，光陽預計本周四將召開記者會，說明合作案相關細節。

業者分析，光陽這幾年在台灣、東南亞、大陸的電動機車布局有豐碩成果，成為哈雷藉助合作的對象，也可透過與光陽的合作，彌補在亞洲等其他市場的不足。

光陽也表示，目前全球電動機車快速發展，大家都在和時間賽跑，因此期待透過與大咖業者哈雷合作，藉助國際資本市場的力量，加速在全球電動機車產業的發展布局。