成本攀高 紙箱、紙張業12月喊漲

由於生產成本節節攀高，紙箱與紙張業者12月喊漲！今年來造紙的料源、能源驚驚漲，累計工紙成本大漲約七成，紙張成本也上漲逾三成，造紙業除了上半年漲價成功紓解部分成本壓力之外，下半年受到疫情等影響苦無機會，進入12月旺季市場活絡，紙廠可望與客戶達成共識，漲價恐勢在必行。

據了解，華紙11月起調漲5～10％，希望於12月落實，涵蓋文化用紙、包裝用紙、產業用紙等；正隆12月擬喊漲工紙紙箱，漲幅約12～15％。粗估，這波落後補漲尚不能全數反映成本漲幅，卻是紙廠保營收穩獲利的關鍵。

由於今年這波造紙成本漲勢驚人，推升紙價力道也強，粗估漲價後工紙行情每噸大約從17,500元漲至19,500元，將創紙箱新高價。

業界表示，造紙多項主要原物料來自全球採購，深受各地市場、海運高運價等影響，像是木片今年來大漲50～100％，目前每噸逾200多美元，除了造紙業搶購，許多國家發電廠改燒木片發電，木片價格看漲機率高，現正採購明年第二季木片等料源，價格持續上漲約10～20％；國際漿價也波動劇烈，11月落底，12月卻反轉直上，每噸上漲10～20美元。

還有今年來能源成本大漲約三倍，需要用到煤炭的化工原料跟著喊漲，11月造紙用化工原料PVA大漲二成；國內廢紙從8月每噸台幣4,000元出頭，漲到10月6,000多元，約當每公斤收購價台幣6元，也創新高。

台灣紙市相對穩定，加上外銷暢旺、經濟消費活動如常，支撐永豐餘、榮成、正隆及華紙等紙廠，工紙紙箱與紙張銷售熱絡。但成本上漲影響紙廠獲利，紙價將適當反映成本。法人表示，第四季向來是紙業旺季，紙廠選在第四季旺季，防疫解封、經濟活絡，農曆年前包裝、印刷季節性需求放量之際喊漲，下游客戶接受度也高，可望帶動營收成長。