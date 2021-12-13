光陽投資哈雷電動車子公司LiveWire1億美元

台灣光陽集團13日宣布投資美國哈雷大衛森Harley-Davidson, Inc.（紐約證交所：HOG）旗下電動車子公司LiveWire，投資金額達1億美元。LiveWire預計通過與公開交易之特殊目的收購公司AEA-Bridges Impact Corp.（紐約證交所：IMPX）合併，於紐約證交所掛牌上市。光陽集團透過此次交易，在最終併購交易完成時將持有LiveWire約4％的股權。

光陽表示，LiveWire的合併上市預估企業價值達23.1億美元，上市前的募資取得款項將為哈雷大衛森進入電動車市場的戰略計畫提供充分資金，並加速其市場開拓、產品開發、全球製造與銷售能力的提昇。其中，透過與光陽策略結盟，LiveWire能受益於光陽的技術專業、製造能量、經銷網路、供應鏈基礎建設和全球物流能力，進一步使LiveWire成為一家純電動重機的產業領導企業，加速推動摩托車朝向電動化轉型。

光陽集團董事長柯勝峯表示：「我很高興光陽有機會與哈雷大衛森在電動重機領域攜手合作。LiveWire有著來自哈雷歷史悠久的血統與二輪車文化中的指標意義。我相信透過與光陽的策略結盟，LiveWire能夠加速電動機車產業的發展，帶動全球市場的產業轉型。光陽做為哈雷集團LiveWire唯一的策略夥伴，象徵著光陽電動車的技術能力深受國際肯定，同時也再次宣示我們進入全球電動重機市場的決心。」