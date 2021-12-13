高層人事地震？大同下午開記者會

大同（2371）上周受到市場傳言現任董座盧明光、總經理何春盛將在12月20日公司董事會後將辭職，股價單周跌幅逾4個百分點。但上周台股盤中零股交易，大同成交量竟擠入前10名，小資族對大同的人事地震消息，呈逢低加碼。大同今年第二季開始轉虧為盈，12月又有尚志注資80億元改善財務結構，明年大同終結20年零配息，已經呼之欲出。大同上午宣布將在今天下午舉行記者說明會，預料和高層人事相關。

對於市場傳言，新董人選將由大股東三圓建設董事長王光祥親征，或是其屬意的前經濟部長、現任中石化董事長陳瑞隆擔綱等，大同均以「一切以公告為準」回應。大同上周公告，子公司尚志資產董事會決議，通過由資本公積發放現金80億元，80億現金將全進入大同的口袋。大同表示，資金主要運用於償還銀行負債、改善財務結構，對於損益不會有影響。尚志是大同100％持股子公司，資本額為52.2億元，過去每季配息的股息收入，是大同重要的業外收入來源，此次將資本額152％的資本公積資金，直接挹注母公司，目的在改善大同財務結構。尚志資產目前五大精華土地包括：大同總部位於中山北路三段，芙蓉大樓位於仁愛路三段，大同位於復興南路一段的3C門市，以及大同莊園土城第三期和中和聯開案等。

大同現任董事長盧明光精熟會計實務，投資眼光精準，今年第2季和第3季，大同已經轉虧為盈，以事實證明盧明光主導的新經營團隊在公司治理的成效卓著。但11月中，市場開始傳出現任董座盧明光、總經理何春盛將在12月20日公司董事會後將辭職，該一「在屋頂上唱戲」的宮鬥劇碼，看在部分投資人眼中，似乎是營造「利空」進場。就財報來看，第三季底大同已有逾12億元未分配保留盈餘，現金餘額約72億元，12月再獲尚志資產注資，營運可望持續改善，明年配息似乎已是呼之欲出。

（ 時報資訊 任珮云）

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