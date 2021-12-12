航商之痛 塞港推升運價 卻減少載運量

塞港加劇，不只貨主擔憂，航商也受影響，隨著貨櫃三雄11月營收全數公布，長榮、萬海都出現營收月減現象，亦即塞港影響船舶週轉率，船舶回不來造成供給艙位不足，除了支撐運價維持高檔，卻也出現貨載減少的現象。



但航商與貨代業認為，載運量下修屬於短期現象，一旦塞港情況改善，船舶載運量恢復，載運量可望增加大約10～15％。歐美運輸需求仍然熱絡，加上世界最大自貿經濟體RCEP明年1月上路，全球最大進口國美國有望降低對大陸進口商品關稅緩解通膨壓力，均有利增加區域貨物流通。



至於塞港推升運價，業界認為，目前歐美遠洋線要漲不易、但要跌也難，近期亞洲近洋線運價更是頻創新高，上海出口貨櫃運價指數SCFI最新報價已連漲五周，其中美西線每40呎櫃運價周漲0.19％、東南亞線代表性航點新加坡每20呎櫃運價周漲8％，都改寫歷史新高。



亞洲近洋線最新一波漲勢通知，貨代業透露，陽明預計16日調漲台灣到東南亞各點運價，漲幅約600～1,200美元；萬海預計20日起調漲台灣到泰國的運價，漲幅400～800美元。



由於歐美需求仍強勁，東南亞工廠積極復工搶出貨，大陸也走出拉閘限電影響拚出貨，航商預計在明年春節前，艙位仍將供不應求，因全球供應鏈瓶頸、塞港短時間難解，運價仍將維持高檔，加上12月大陸有一波出貨大潮，法人看好貨櫃三雄12月、第四季營收維持高檔。



貨代業表示，天災及疫情衝擊全球港口及內陸運輸作業效率，使塞港情況更惡化。據南加州海洋交易所12月初資料，在洛杉磯、長灘港泊位或海上等待船舶有127艘，達到或接近歷史最高水準，比11月初增加25％。



據統計，上市櫃29檔航運股11月營收合計高達1,603億元，年增103.5％，儘管受到塞港、疫情等因素影響，仍有陽明、中菲行、嘉里大榮、捷迅、台聯櫃等五檔個股營收創下歷史單月新高。