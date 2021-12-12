貨櫃三雄拚年年賺 大投資

貨櫃三雄前11月營收全數較去年同期翻倍增，今年全年營收獲利創史上新高無懸念，法人估EPS上看40～45元以上，配息、殖利率將是焦點，接下來，這波多頭行情能否續航，也引發多空論戰；近期貨櫃三雄法說紛紛釋出看多訊息，並企圖年年賺錢拚永續，陸續發布數十、百億元造船造櫃買船計畫，及搶租碼頭等，投資未來。



長榮、萬海堪稱全球十大航商中積極增加運力的急先鋒。萬海12月10日加碼授權3.2億美元（約台幣88.54億元）買二手船，即時投入亞洲線搶賺新天價，是繼11月董事會授權買進二手船，總價不逾2億美元（約台幣55.4億元）後，再次大手筆在市場搶船；並擬租用橫濱本牧D-4碼頭，租期10年，預計2026年投產。



萬海以亞洲線為主力，藉由大陸出口與區間航段網絡加速遠洋貨載的發展。在亞洲有41條航線航班最密集、涵蓋港口最多，亞洲市占達15％，並在台灣、日本、越南投資多達八個港口，法人估萬海在三地全球進出口貨量排名前三大航商，未來在船期安排與客戶服務上較其他航商具優勢。



長榮也在11月通過一批新造貨櫃採購案，砸3.385億美元（約台幣94.4億元）購買55,500只貨櫃，預計明年中之前陸續交櫃。稍早9月，長榮啟動新造24艘小型貨櫃輪計畫，包括2艘1,800TEU、11艘2,300 TEU、11艘3,000TEU貨櫃輪，斥資9.58～10.98億美元（約台幣268.24～307.4億元）。



至於陽明，委由台船建造10艘全新2,800TEU級貨櫃輪，10月全數交付完成，因應亞洲區域經濟貿易量大增，作為區間經營主力船舶；另陽明與專業船東合作布建14艘11,000TEU級貨櫃輪，可靈活通行巴拿馬運河及全球主要港口，航線配置規劃更具彈性，自去年起交付迄今年12月達九艘，剩下五艘預計明年交付完成。



為了在大多頭時期搶賺高運價，擴張全球版圖，十大航商競相造船造櫃，論待交船數，長榮暫居領先，論運力未來增幅，MSC逾99萬TEU目前最多。相形下，陽明5艘1.1萬TEU貨櫃輪明年交船後，待交船舶恐將歸零，讓大股東、投資人甚至有陽明資深船長寄信給董事長鄭貞茂，希望公司能積極買船、造船、造櫃，不要 浪費這波可能到2024年大多頭行情的賺錢機會。不過陽明前三季EPS達32.73元，11月營收月增1.78％、年增125.89％，為貨櫃三雄中唯一月營收成長，且連18個月成長的公司。