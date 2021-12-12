義大Outlet Mall 周年慶最後倒數

義大世界購物廣場11周年慶進入最後倒數階段，12月19日前除強打Outlet折扣再優惠、周周抽iPhone 13等超狂驚喜，以及集結歐美指標時尚品牌。

包括700個品牌全年兩折起外，並在館內設置享譽全台最美之一與近12米高的「幸福環繞」耶誕樹，讓消費者過一個快樂的耶誕節。

義大購物廣場表示，「義大Outlet Mall」即日起至12月19日歡慶11周年，超過700品牌推出驚喜折扣。

包括ARMANI OUTLET全面三折起，二件再九折，三件再八折；HUGO BOSS指定單品五折起；COACH商品全面四折起，滿額再享額外85折；MICHAEL KORS全面三折起；還有多家精品霸氣推出買一送一限量組合。

此外，Gieves & Hawkes/D’URBAN、POLO RALPH LAUREN、BROOKS BROTHERS、ck Calvin Klein等品牌也絕對不能錯過；瑞士頂級表款LONGINES、RADO、TISSOT、MIDO等也能在鐘表複合式專賣店Hour Passion讓消費者一次購足。

為迎接耶誕節，義大Outlet Mall今年特別以「幸福環繞 閃耀聖誕」為主題，打造近12米高的耶誕樹，擁有萬顆特別訂製的LED燈泡，樹頂上的義大之星，搭配旋轉樓梯及雪人造景，周圍還有千盞流星燈營造浪漫氛圍，是今年必到的打卡景點。

自即日起～2022年1月2日與耶誕樹合照，並上傳至義大世界購物廣場Facebook粉絲專頁指定貼文，即有機會抽中價值6,000元的MCM鑽石壓紋卡夾。

此外，義大Outlet Mall集結眾多品牌推出獨家優惠與折扣外，一旁還有全台唯一希臘情境式主題樂園「義大遊樂世界」及二家國際級度級飯店「義大皇家酒店」、「義大天悅飯店」，適合兩天一夜或是三天兩夜的偽出國輕旅行。