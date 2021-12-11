陽明23年船長辭職 上書董座曝最大弊端

陽明11月營收達344.82億元續創新高，為貨櫃三雄中唯一11月營收正成長。昨（10日）有23年資歷的船長發建言書，痛陳陽明長年為「省錢」造成弊端，眼前百年難得大多頭，卻沒人有魄力造船，這波海運多頭會到2024年，不如把公司賣了賺取價差，上繳國庫。這封投書引發大批網友熱討論，但很多網友看到關鍵字2024，直呼判斷貨櫃榮景延續到2024也是很有說服力的，還有肉可吃；也有人建議，乾脆用換股跟長榮合併好了。

據《ETtoday新聞雲》報導，陽明海運一名23年資歷李姓船長，在遞出辭呈的同時，寫了近6千字給建言書給董事長鄭貞茂，他在信中直言，現在是陽明最賺錢時期，去年公司不僅沒人看到市場需求，更沒人有魄力買船、造船、造櫃，等公司下訂、造完船出來，這波多頭也剛好結束，不得不說，長榮和陽明培養出來的人，對市場靈敏度及眼界真的差太多。他還狠虧，長榮、萬海對市場的反應是以「天」為單位，陽明卻是以「年」為單位。

信中提到，百年難得大多頭獲取更大競爭力，公司卻保守到想將錢留在日後空頭再用，去年就有機構分析，海運產業結構已改變，這波海運多頭會到2024年，後續也不容易回到過去惡性競爭，而公司卻是白白浪費後面3年會賺更多錢得機會。

信中還大膽建議，海運未來還有2-3年多頭，如果現在售出陽明，相信會有很多航商願意接手，政府不只可回收先前注資，還可賺取大量價差，上繳國庫，也可擺脫日後陽明可能再次倒閉風險。

以下是信中重要內容摘要：

KPI制度或船／工／運務部或其他部門為公司遵節費用雖立意良善，但只能說公司已經「省」習慣了，而忽略省的代價，卻是日後花更多錢，或讓其他部門處於高度風險，只要自己部門現在省到錢就好，卻沒有人在為公司長期整體利益考量，僅有前任謝董及鄭董您們兩位，是有使命來陽明，而願意花心思的。

去年海運開始復甦，萬海第一個動作是收購二手船，連造船時間都不用等，這批船現在跑2航次就可回本，MSC從去年8月到現在，不計成本買入124艘船，長榮／萬海一年多來，新船訂單已經到第3輪，德祥海運計劃將今年營利300億，全部用來造22條新船，並要求船廠2024前交船，以趕上減碳公約的缺船潮，但公司目前卻毫無消息，眼看造船成本攀升，船廠交船日期更久，公司卻說造船很復雜，難道公約只針對陽明，對長榮／萬海豁免？

這些公司看到什麼海運前景？陽明如果眼光獨到，過去10年為什麼不賺錢？就算為符合減碳公約造LNG燃料船，陽明也不是第一家造LNG船的航商，所有航商都在搶第一時間以獲得船舶為優先，以在百年難得大多頭獲取更大競爭力，公司卻保守到想將錢留在日後空頭再用，去年就有機構分析，海運產業結構已改變，這波海運多頭會到2024年，後續也不容易回到過去惡性競爭，而公司卻是白白浪費後面3年會賺更多錢的機會，長榮／萬海對市場的反應是以「天」為單位，陽明卻是以「年」為單位。

10／19報載，長榮尚有待交新船83艘／68.68萬TEU、萬海42艘／25.34萬TEU、MSC 54艘／92.59萬TEU，陽明在近期為數不多的1.4萬TEU交完船後是0。

前任謝董任內是陽明最為艱困時期，卻有魄力和眼光，毅然訂造1.4萬及2800TEU新船，墊定公司這波營收持續增長的動能，而現在是陽明最賺錢時期，去年公司不僅沒人看到市場需求，更沒人有魄力買船、造船、造櫃，等公司下訂、造完船出來，這波多頭也剛好結束，職不得不說，長榮和陽明培養出來的人，對市場靈敏度及眼界真的差太多。

陽明賺錢與否，完全取決於外部景氣，而非本身競爭力，所以職認為，與其等下一次空頭再面臨倒閉危機，讓政府再以納稅人稅金出資相救，職大膽建議，不如趁現在大多頭將公司出售，在上次公司虧損危機後，相信政府也早有結束陽明的規劃。

以APL為例，海運空頭時被多次出售，當然不會有好價錢，如果現在售出陽明，加上海運未來2-3年還有多頭，而由不同聯盟的航商接手，該航商即可跨足二個聯盟，也可瞬間增加70萬TEU運能，相信會有很多航商願意接手，政府不只可回收先前注資，還可賺取大量價差，上繳國庫，也可擺脫日後陽明可能再次倒閉風險，而海/岸勤員工在更專業團隊入主後，工作反而更有保障。

對於這篇數千字建言信，在PTT股板引發網友極大回響，有人認同李船長看法，「判斷貨櫃榮景延續到2024也是很有說服力的」、「看陽明現在誰當家也知道有多爛 目光短淺 只想自己」、「陽明會被政府採購法綁死吧」、「預測到2024是很大膽 那長榮365沒問題啊」、「但反正官股有錢賺不要虧就好 本來就不可能積極der」。

但也有網友並不認同，「但如果造太多、買太多，不塞港之後呢」、「公部門講求穩，一窩蜂造船 也是會出事的」、「過去十年不賺錢就是因為2007年亂訂一堆船，後來運價暴跌每年光攤損失就吃光獲利啊」、「買船怎麼點燈買大樓」、「現在造船來不及啦 等交船就跟以前一樣又跌到爆 」。（中時新聞網 吳美觀）

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