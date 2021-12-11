低碳商機耕耘發酵 5檔供應鏈受注目

南寶、德淵、上緯、元禎、永裕低碳商機耕耘發酵

為強化利基，南寶、德淵、上緯、元禎、永裕持續推動低碳商機耕耘。南寶鞋材產品中已有75～80％為低VOC或零VOC產品，耕耘台灣太陽能產業也有初步成果，推出可防鹽害、防腐蝕的建材及塗料產品解決方案，已開始打入供應鏈，取代同類型進口產品。

永裕已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶研發成果行銷予客戶，陸續出貨中；上海永裕接獲生物診斷的國際品牌商下單，出貨檢測新冠病毒檢體的裂解管(Extraction tube)，布局多年的GMP潔淨無塵生產的生技包材推向新的產業里程碑。搭配大陸浙江新廠一期工程預計2022年第三季投產，為明年營運增添新利基。

歐盟制定生物可分解標準，大陸開始限塑，元禎配合客戶腳步共同合作推廣可分解塑膠材料，並增加電子級溶濟品項，以優化產品組合。

上緯環保耐蝕材料開拓環保應用商機，風電葉片樹脂已取得國際風機大廠訂單；碳纖的拉擠板材主用於風電葉片大樑，獲國際大廠認證；預浸布則使用在大陸整機大廠風電葉片大樑。

德淵研發國內首創生物可分解熱熔膠材，是亞洲第一支有生物基認證熱熔膠產品企業。江蘇廠已取得BRCGS食品包裝材料證書，有助開拓食品包裝膠關鍵市場；還上架生物基膠條到momo、PChome兩大電商，應用於大多數表面材，挺進B2B、B2C市場。

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