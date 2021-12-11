卡位綠能、儲能商機 台塑、台聚集團挺進

碳中和、能耗雙控趨勢，綠能、儲能商機拉升，台塑、台聚集團佈局推進

歐洲等各國為提升減碳成效，加速推動綠能如風力發電、太陽能發電、交通工具輕量化及氫能系統發展，預期塗料、管材及高性能複合材料需求可望明顯成長；碳纖維、太陽能矽晶圓、EVA、電池產業有望受惠加分。

面對歐美及中國碳關稅、碳中和政策趨勢，烘托綠能、電動車等低碳商機，大陸能耗雙控更進一步催化太陽能矽晶圓、光伏EVA、風力碳纖維、電池產業等供應備料力道與漲價氛圍，台塑、台聚集團光伏EVA、矽晶圓及銅箔、電池材料佈局也加碼推進。

台塑大陸寧波EVA廠去瓶頸增預計2022年12月完工，總年產提高至10萬噸；台塑三井精密化學大陸寧波鋰電池電解液主銷售電動汽車及電動大巴電池廠；第三期1.5萬噸擴建工程完工，總產能將達2萬噸。

南亞兩岸銅箔是支應4G、5G用銅箔基板，嘉義銅箔四廠今年12月可達1,500噸全能生產；擴建後年產可達5.4萬噸。

台勝科預計將在雲林麥寮廠旁斥資逾百億元，興建十二吋半導體矽晶圓新廠，待環評過關後將動工，規劃2024年投產，擴產幅度至少逾三成。

台聚、亞聚參與的大陸古雷石化一貫佈局第一季年產35萬噸PP已投產，第四季年產80萬噸乙烯接棒，10月SBS順利投料試車，明年年底開出30萬噸EVA。

台聚未來除將以17％持股進行認列，還可依合約取得一年4.5萬噸乙烯回台。古雷產能主攻大陸、免關稅，台聚部分客戶將由古雷出貨，台灣空出的產能將以支援高值化產品或開拓新市場為主。