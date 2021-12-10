台電：三接不過 衝擊供電穩定度

環保團體提出為了保護藻礁，中油天然氣第三接收站應該遷移的主張。

台電發言人張廷抒10日表示，三接如果不過，會造成大潭電廠7、8、9號機等新機組氣源不足，現在的再外推方案雖延後2.5年，仍可靠調度來度過空窗期，若要遷移至台北港，預估期程需延後11年，將對供電穩定度產生極大的衝擊。

近年台灣用電持續成長，據能源局最新公布的「108～109年度全國電力資源供需報告」內容顯示，未來幾年平均用電成長預估2.5％，尖峰用電成長2.3％，台電做好電源開發計畫，預計從2021年起的十年內，每年都會有新機組投入發電。

張廷抒說，2021年起有多部新機組上線，包含2021年民營嘉惠電廠2號機，2022年有大潭電廠8號機，2023年大潭電廠9號及興達電廠新1號機，2024年有興達電廠新2號機、大潭電廠7號機複循環改裝、興達電廠3號機與台中電廠新1號機，2026年則有台中電廠新2號機，2027年協和電廠新1號機等。未來還有多部新機組規劃建設，預計2025年能源轉型目標，能如期達成。

「2025年增氣、減煤、展綠、非核等目標可以達成，且能有穩定供電。」張挺抒說，台電希望電源開發計畫能如期如質上線，若受到外界一些非經濟因素的干擾，讓計畫出現阻礙，將間接造成時程延後，供電穩定度就會下降。

張廷抒強調，現在眼前最大的問題，就是三接。本來依三接既有的計畫，2022年底就要完工供氣，現在因最新的再外推方案，已讓工程展延2.5年，要到2025年才會完工，會影響發電和供電穩定，如果三接計畫終止或不做，甚至還要遷移，那後果將會更慘。

至於外界傳出希望讓三接搬遷到台北港的聲音，張廷抒回應說，依評估，此做法將使整體工程延宕11年，這個供氣空窗期要如何度過，台電無法解決，希望三接能準時完工，才能讓供電期程順利上線。

值得注意的是，天然氣具有低汙染、高效率等好處。

張廷抒說，2021年聯合國氣候大會cop26各國已承諾，將於2050達到淨零碳排，未來30年，各國都會進行能源轉型。因此，未來十年台灣供電會致力於降低碳排，最主要就是依靠天然氣與再生能源，這兩塊占比，在2025年就會超過70％，且天然氣污染少，每發一度電，相較於燃煤來說，碳排放可以減少1／2，空污排放更可減少2／3，對於未來環境會更友善。