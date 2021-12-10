何壽川：以紙代塑打造醣經濟

永豐餘企業呼應COP26，創建「永豐餘學院」，以「醣」經濟為核心，為地球永續發展尋找新解方。永豐餘二代創辦人、永豐餘學院院長何壽川表示，纖維素裡的「醣」可固碳，做成紙就變成固碳載體，足以取代石化等包材。

以紙代塑是第一步，未來永豐餘學院將引進創新技術與研究成果，進一步發展新材料、新能源及衍生加工品，擴大為醣經濟生態圈。

何壽川舉IC產業為例，從單打獨鬥到專業分工，逐漸形成產業聚落生態鏈，為全球經濟做出貢獻，醣經濟也該如此，在全球節能減碳的大趨勢中做出貢獻。

全球正面對過度依賴石化燃料、能源短缺、環境污染、極端氣候等重重衝擊，此時成立永豐餘學院，正是企圖打造一個科學、技術和產業共榮共好的平台，以Low carbon（低碳）、Low energy（低耗能）、De-fossil（去石化）三大目標，致力於能源、材料、數位三大領域的研究開發與創新。

針對各國政府徵收碳稅，何壽川形容已是箭在弦上的議題，但如果目標是要永續發展，那麼選擇能源發展的方向將至關重要，且政府鼓勵產業界參與，推出獎勵機制會比處罰機制更重要。永豐餘學院10日舉行成立大會，同時舉辦永續循環科技高峰會，包括中研院院士翁啟惠、循環台灣基金會董事長黃育徵等學界、產業界專家與會。

翁啟惠指出，目前人類碰到的最大挑戰是永續發展，過去為了追求經濟，發展石化工業，卻衍生碳排放等問題，現在起須兼顧追求經濟、生態環境、公平正義三個支柱。

當前生態環境尤其重要，翁啟惠說，醣分子是地球上最豐富的資源之一，醣分子主要用途有醫學、工業兩大面向，氣候變遷讓醣分子走向材料研發，會被愈來愈重視。如果有創新技術和政策引導，將有助於發展成有機化學原料，轉換成纖維素、澱粉等，應用在新材料、新能源發展，進一步取代石化成為再生能源材料。

何壽川也表認同，人們應回歸大自然，重新認識「醣」類對人、萬物與生存環境的無可取代性。透過光合作用的「醣」，其固碳的量能及可再生性，將可取代化石燃料成為新解方。這是COP26會議提出的未來方向。

森林在對抗氣候變遷上扮演要角，樹木是天然碳捕捉和碳儲存的媒介，永續的林業及木製產品，在大量種樹過程中可增加碳儲存。用木製產品可替換其他高二氧化碳材料所產生的排放，從樹木到變成木頭相關產品的整個週期都能固碳。

永豐餘以農業起家、造紙奠基，並從種植經濟森林、製漿造紙到餘料再利用，逐步完成農廢、紙、水、生質能、碳等五大全循環，追本溯源其實都與「醣」類息息相關。

何壽川指出，就像汽車工業發展，帶動化石燃料，延伸出相關塑化材料科學，未來醣經濟一旦躍居主要能源，也將吸引產官學研投入，周邊生活相關有機廢棄物也會被再利用，轉換成沼氣或氫氣。值永豐餘將步入百年之際，已將醣類再生能源及材料研發創新，視為企業拚永續發展的重要布局。

成立永豐餘學院 台美合力解氣候難題

全球首個以醣經濟為核心，跨國、跨業、跨校共融共好的平台「永豐餘學院」，10日在台灣正式成立。除了永豐餘傾集團之力投入之外，並邀請美國MIT麻省理工學院、NCSU北卡羅來納州立大學、台灣大學等一流學府共同參與，聚焦友善環境的材料、能源、數位三大領域的研究開發和創新，共同為氣候和環境的難題，提供永續解決方案。

永豐餘學院院長何壽川表示，COP26會議清楚指出，醣類是地球永續發展的新選項之一，目前醣科學研究多，若有創新技術和政策引導，有助於發展出更多元的產品開發、商業創新，因此，永豐餘學院將打造一個開放式平台，未來希望邀請更多國家參與。

永豐餘學院由何壽川擔任院長，執行長則是永豐餘投控永續長黃鯤雄，並邀集E Ink創新長Michael McCreary、元太科技工業科學顧問蔡娟娟、清華大學副校長陳信文、台灣大學化學工程學系名譽教授顏溪成，以及清華大學材料科學工程學系楊長謀教授等，組成諮詢委員會，提供專業意見，協助團隊成員據以做出對地球友善的最佳決策。

首先在材料方面，醣是世上最豐富的可再生的生物質，將以纖維素與澱粉的醣原料為基礎，秉持綠色化學原則，透過創新賦予材料全新功能，發展可再生且低碳的環境友善材料，取代石化塑料。

再者，增加可再生能源比例，是全球當務之急。永豐餘計劃，將製程餘料轉化成生質燃料和汽電共生經驗，運用在更多元化的生質能資源的再利用。在工業共生模式下，透過高效率的生物及化學技術，轉化成可再生能源，創造綠色能源。

而循環經濟須要有智能化的管理與創新，將以數位化為基礎，加速推動能源管理和新材料開發，藉由數位化轉型，加速碳降低碳足跡。