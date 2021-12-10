塑化報價跌 PVC、EVA利差勝出5檔吸睛

PLATTS報導，節慶旺季買盤趨緩，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價除LDPE、PS持平外，其餘悉數走跌。其中，EVA在鞋材需求及大陸太陽能裝機進度趨緩，太陽能EVA熱度下降，報價補跌325美元，每噸價格滑落三千美元之下，來到2,770美元。惟相對乙烯千美元上下波動，利差仍屬走堅勝出。

此外，PVC在稍稍止跌後，又因氣候趨冷，建築開工率下滑，報價下跌40美元，每噸1410美元；ABS因供給增加、需求熱度趨緩，價格下挫50美元；HDPE、LLDPE及PP則小跌10-20美元。

分析師指出，因油價波動，塑化報價成本支撐趨弱，目前以利差來看，仍屬PVC、EVA相對勝出，台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、聯成（1313）營運相對走堅。

廠商表示，大陸EVA因終端多謹慎觀望，剛需補倉，在“買漲不買跌”心態作用之下，企業出廠價下調，個別廠家周內多次下調出廠價，貿易商心態偏空，部分商家低價拋貨，市場成交重心被進一步拉低。

目前EVA市場價格倒掛明顯，或對石化出廠價構成壓力。在新產能入市預期下，貿易商積極降庫存規避風險，而終端看空後市，加之年底回籠資金雙重因素作用下，儲備意向降低，預計短線EVA價格弱勢整理。

此外，大陸近期PVC基本面表現平靜，大型企業維持預售，開工負荷略降，但仍偏高，而需求平淡，採購積極性不佳，導致市場交投平淡，價格陸續回落；其中，乙烯法高價受到抵觸增加，跌幅加快，乙烯、電石法PVC價差有所收窄。

中期PVC庫存有增加預期，終端維持剛需為主，但成本端支撐仍然偏強，預計短期內PVC市場仍將震盪走低。

大陸PP新增產能暫無投放，市場供需基本面穩定，需求因新增訂單有限且原料波動，下游按需採購，但生產企業及貿易商來看庫存壓力不大，市場整體供需格局未見明顯矛盾，令市場獲得部分支撐，預估價格窄幅整理為主。

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