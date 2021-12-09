台中知名宴會廳 疫後大洗牌

台中宴會廳疫後大洗牌！受疫情衝擊，台中許多知名的宴會廳悄悄換手經營，其中，擁有近30年歷史的「頂鮮台南擔仔麵」台中店，在租約到期不續租後，傳出由船老大餐飲創辦人陳啟禎創立的喬佑餐飲，接手經營；無獨有偶，台中七期的「展華花園會館」則與兆品酒店台中店業主林氏家族，結盟合股、整裝再出發。

兩家宴會廳均於12月起全新營運，全力搶攻婚宴與年終尾牙、春酒宴商機。

台中不只多家宴會廳換手經營，還有全新的頂級宴會廳即將加入市場。雲品國際與寶元紀聯手打造的宴會事業「蘭克斯特」（Lancaster House）台中崇德店，預計2022年1月開始試營運，為搶攻台中獨有的豪宅社交宴客文化，開幕首季將引進米其林三星主廚陳偉強進駐，主打米其林星級包廂桌菜與私廚外燴，擁有獨立空間與專屬服務的三間包廂每人收費2,880元+10％起，6人起即可預定；更於明年1月31日除夕夜於大宴會廳，推出每桌39,800元+10％的圍爐宴搶市。

近兩年受到疫情影響，御頂國際旗下的「頂鮮台南擔仔麵」台中店業績大受影響，以2021年來說，自5月中爆發疫情以來，因為餐廳禁止內用，單是5～7月，婚宴遭退訂超過300桌，造成台中店今年嚴重虧損。因此，御頂國際日前代子公司-頂鮮台南擔仔麵公告指出，台中店在11/30日租約到期後終止租約，並處分相關資產，轉由第三方企業經營。

頂鮮台南擔仔麵台中店最後將餐飲設備以1,200萬元，予以處分，由船老大餐飲創辦人陳啟禎創立的喬佑餐飲公司，接手經營，12月1日起餐廳名稱正式更名為「台南擔仔麵」。

御頂強調，台中店原經營團隊幾乎全數留任，而餐廳業務、會員餐券等會員消費權益不受影響；而台南擔仔麵台中店完全不受換手經營影響，2022年除夕圍爐宴已宣告被預訂一空，目前積極搶攻年菜外帶市場。

此外，位於台中市七期向上路、文心森林公園旁的老牌宴會廳「展華花園會館」，受疫情影響自今年7月起歇業。如今，隨著與兆品酒店台中店業主林氏家族結盟合股、整裝再出發。看好疫後宴會市場將蓬勃發展，斥資千萬打造聲光設備、LED電視牆，搶攻不同宴會需求，全館宴席最大可容納180桌、千人會議場地。