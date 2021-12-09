兩大龍頭 看淡明年機車市場

燃油機車補助歸零、晶片荒短期內無法紓解，加上政府政策偏重發展電動機車，機車業兩大龍頭光陽、三陽，不約而同下修2022年國內機車市場規模，預估至少一成，全年機車總銷量將下滑至72萬輛，改寫近七年新低。

反觀電動機車，在政府持續給予財源輸血支持，並提供消費者購車補助、通路銷售獎勵金之下，估計2022年銷售量將從9.6萬輛起跳，市占率預估將逆勢成長至13.3％。

機車業龍頭光陽8日舉行年度記者會，執行長柯俊斌分析，2021年國內機車市場在燃油機車購車補助減碼，加上2020年為搶高額補助，市場出現大量提前消費的影響，導致機車市場出現衰退，預估全年市場規模約80萬輛，相較於2020年超過103萬輛的高峰，大幅下滑22.8％。

柯俊斌指出，這80萬輛的銷售車輛中，還有超過2萬輛的額度，是移轉自上一年底搶購潮來不及交車的訂單，2021年實際市況其實更低迷。而光陽前11月國內機車銷量達21.6萬輛，全年估計將達24.2萬輛，市占率達30％以上，締造22連霸的紀錄。

光陽表示，自2000年起，光陽累積國內機車銷量達598萬輛，2021年確定將突破600萬輛，規劃將推出多款機車產品，讓2022年可以朝23連霸之路邁進。

展望2022年，光陽與三陽均點出，環保署針對汰換七期燃油機車最後的3,000元補助，年底結束，在當前輿論一面倒向電動機車的氛圍下，無論中央與地方政府，對油車將不再提供補助，加上部分消費者在補助考量下，提前在年底進場購車，對於2022年機車市場發展，咸認將進一步下滑，估計整體規模約72萬～75萬輛，較2021年再減一成，也將出現2016年以來的新低。

對於2021年以來，持續困擾機車業的晶片荒問題，三陽董事長吳清源表示，短期內未見明顯緩解的曙光，他認為將拖累2022年機車市場的發展腳步。

此外，也有業者透露，新一輪機車汰舊換新補助政策，2022年進入實施的第二年，依過去經驗來看，政策實施第二、三年的效益有限，要等到第四年與第五年，才會真正催出買氣，因此對於2022市場不敢樂觀。

柯俊斌預估，在補助政策引導下，2022年台灣電動機車占比，將進一步提升至13.3％，總量將成長至9.6萬輛，甚至不排除有突破10萬輛的向上空間。