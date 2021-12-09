中鋼11月營收 453億 史上最佳

中鋼集團旗下中鋼、中鴻及中鋼構等子公司，9日同步公布11月合併營收。其中，中鋼受惠於鋼品銷量大增與鋼價在高點，單月合併營收達452.82億元、月增4.82％、年增51.4％，累計前11月合併營收4,273.29億元、年增50.38％，突破2018全年營收4,006億元，創歷史新高。



中鋼財務副總楊岳崑表示，中鋼11月鋼品銷量較前一個月增加1.8萬公噸、達到80萬公噸，但中鴻和中龍單月銷量均下滑，好在中鋼越南冷軋廠隨著疫情緩和，單月銷量逼近滿載的9.7萬公噸，加上鋼價處在高點，才推升中鋼營收雙雙創新高。



中鋼表示，11月銷量達到80萬公噸，較前一個月銷量78.2萬公噸，增加1.8萬公噸；中龍鋼鐵單月銷量30.1萬公噸，較前一個月31.3萬公噸，減少1.2萬公噸；中鴻單月銷量為16.7萬公噸，較前一個月的17.3萬公噸，減少6,000公噸；另中鋼越南冷軋廠單月銷量達9.7萬公噸，較前一個月大增1.5萬公噸，且中鋼銷給集團外的客戶數量也增加4.3萬公噸左右。



中鴻11月營收48.13億元、月減5.73％、年增52.94％，累計前11月合併營收達497.84億元、年增48.51％。



中鋼構11月合併營收14.76億元、月增16.71％、年增4.16％，創2021年單月次高，累計前11月合併營收為139.86億元、年增16.57％。中鋼構表示，主要受到台灣人壽南港商辦大樓和南科電子大廠積極施工，鋼構需求量增加，單月出貨達1萬餘公噸，創近幾個月出貨新高，且預期12月出貨量會增多。



展望未來，中鋼董事長翁朝棟表示，現在鋼市最大的問題出在大陸經濟情勢變差與干擾鋼市，加上市場信心不足，導致鋼價動盪不安，但12月至2022年1月是鋼價處在盤整階段，對整體市場是健康的，預期2022年2～3月整體經濟情勢好轉與鋼價順利築底後，鋼市前景仍然審慎樂觀。



至於大陸最近降低存款準備率、與美國推動1.2兆基礎建設計畫，翁朝棟認為，大陸在貨幣寬鬆的帶動與美國鋼材需求大增下，2022年經濟情勢持續看好，鋼價沒有看壞的道理。