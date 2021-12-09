泰豐中壢廠土地標售 定案

泰豐輪胎中壢廠售地案幾經波折，終於塵埃落定。泰豐9日下午召開董事會達成共識，中壢廠土地盡速公開招標，清空廠房、人員等配套措施同步進行，並訂定時程表掌握進度。

泰豐中壢廠的土地，包括工商綜合區約17,222坪、住宅區約26,994坪，以及臨近的生態綠地約13,000坪。10月15日泰豐舉行股東臨時會，由南港輪胎入主；股臨會當天表決及新任董事長江慶興主持的董事會，都通過決議公開標售中壢廠土地，卻一直「決而不行」，董事葛作亮多次要求董事會，依決議履行土地標售案以免觸法，9日的董事會終於形成共識。

泰豐中壢廠的地理位置，緊臨機捷A20站區段徵收工程（預計2021年底完成公設施作）、台鐵地下化工程（預計2030完工）、遠東紡織開發案規劃大遠百、亞東醫院、國際會議中心，及今年重劃完成的太電八德重劃區。

11月間，太平洋電線電纜公司委託戴德梁行辦理桃園八德廠土地標售案，以37.7億元溢價標出5,366坪，創八德區住宅用地每坪66萬的天價。

市場指出，泰豐中壢廠土地廣達44,000坪，其間還有近萬坪生態公園，交通條件及地理環境條件，遠優於太電桃園八德廠。戴德梁行董事總經理顏炳立用「珍稀絕」三字，來形容中壢廠土地，無論是區段位置或面積條件，都稀有難得，是打造豪宅產品絕佳標的，勢必寫下精彩的標售紀錄，具有成為北台灣地王的潛力。

戴德梁行董事賴一毅指出，中壢廠全新規劃擁有稀有大面積住宅區土地，由大面積公園綠地圍繞，四大地塊可型塑高品質住宅環境，基地面積約26,994坪（重劃後預計分回約12,484坪住宅區土地），重劃後區內預計含5,142坪公園、4,446坪道路及544.5坪停車場。

賴一毅指出，中壢廠的工商綜合區是市中心絕版商業土地釋出，適合各類型商業活動使用，提供周邊住宅區域必要商業機能支援，基地面積約17,222坪。