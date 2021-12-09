通膨扛不住？統一、黑松等食品廠回應了

民生物價漲價消息一波波，11月消費者物價指數(CPI)年增率達2.84％，創近9年新高。食品大廠咬牙苦撐，年底前多半維持不漲價的原則，但明年度若是原物料持續大漲，業者能吸收成本也有限，屆時就會考慮是否漲價。

福壽(1219)大方的說，體諒民眾的辛苦，公司稍微忍一下，目前完全沒有調漲生鮮、加工食品、寵物食品的售價，不過在大宗物資飼料方面，是一對一的東西，只能做部分的調漲。

卜蜂(1215)則無奈的說，原物料實在漲太多，公司在生鮮食品方面盡量吸收成本維持不漲價，加工食品中只有一小部分稍微變動價格，實在是飼料漲太多波了，成本過高，只能做些許的反應，若是明年原物料持續飆漲，恐將考慮調漲售價。

龍頭業者統一(1216)含肉塊料理包「滿漢大餐」價格有調漲，但其餘的產品都支持政府平穩物價政策，年底前不調漲產品售價，至於高價的滿漢御品是否漲價？目前則是還未聽說。

黑松(1234)也表態支持政府平穩物價政策，旗下的黑松汽水、茶花綠茶、黑松C&C氣泡飲全都不漲價。

國發會主委龔明鑫指出，全球因為供應鏈延遲、油價上漲及貨幣政策，三大因素造成了全球通膨。從結構上來看，明年供應鏈延遲還是會持續，還好目前國際油價已較平緩。

至於各國的金融政策和貨幣政策，也許明年美國聯準會會收回一些量化寬鬆政策(QE)，至於會不會升息，還要持續觀察，若是有做這樣的動作，基本上對於全世界的物價上漲，應該會有一些抑制效果。

（時報資訊 郭鴻慧）

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