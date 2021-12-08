法人圈共識！陽明、長榮2022具三大優勢

時序進入年底後，航運產業能見度轉趨明朗，貨櫃航運2022年業績有望優於今年的看法漸成法人圈共識，運輸指數成交比重8日再度逼近三成門檻，長榮（2603）與陽明（2609）共享高績效、高殖利率及低股價三大優勢，12月起陸續獲法人買單敲進。

上海航交所公布12月最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）達4,727.06點，再創歷史新高，加上東協各國復工及進入傳統旺季，近洋線運價持續走高，每TEU（20呎櫃）大漲12.6％，達1,266美元，締造歷史新猷；四大跨洋航線運價同步彈升，其中美西線每FEU（40呎櫃）首見7字頭，海運市況持續熱絡。

本周貨櫃雙雄即將公布11月營收，此前長榮與陽明前10月累計營收均已提前繳出年度新高，全年創高格局確立，11月營收在貨量與運價維持高檔下，有機會再度挑戰單月高點。

展望後市，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）明年元月上路後，進出口貨量可望提升，加上各國解封後的加緊復工，助於運量與運價居於高檔，且塞港問題遲遲未能緩解，長榮與陽明續享高運價紅利。

除基本面的競爭優勢外，長榮與陽明累計前三季皆賺逾3個股本，第四季又有Omicron病毒加深海運瓶頸，法人估全年每股盈餘上看40～50元，但以目前股價計算，長榮及陽明的本益比僅在3倍左右，配發的現金股息與殖利率深具想像空間，法人認為，貨櫃股股價遭到低估，待籌碼趨於穩定後，低估股終將回歸自身價值。