百家企業等1個貨櫃 美西塞港超扯實況曝光

即使全球已逐漸熟悉疫情下的新生活模式，但新冠疫情仍持續對經濟、貿易造成衝擊，其中美西塞港狀況遲遲未緩解，將讓許多產品陷入嚴重供不應求處境。原先多數專家預估，供應鏈問題至少要到明年中才有機會紓緩，沒想到洛杉磯港負責人Gene Seroka從近期的貨物量評估，供應鏈混亂的狀況可能會持續到明年底才消退。

隨著市場持續在後疫情時代適應，讓供應鏈瓶頸似乎在近期度過最糟糕的時期，但要等到何時才能真正緩解壓力，從美西洛杉磯塞港高達96艘、創史上首見，穆迪 (Moody’s)也發報告指出，是否能在明年第一季消化完都是個很大的問號。對此，外媒報導指出，1艘貨櫃輪在美西外海停泊長達54天時間。

許多專家認為，可能要等到明年中供應鏈瓶頸才會緩解，但洛杉磯港負責人Gene Seroka卻坦言，可能要等到2022年底供應鏈瓶頸才會真正消退。

據華爾街日報報導，8 月下旬，一艘名為A Kinka的小型貨櫃輪離開香港，其中裝載著50英寸 Roku 電視、鋁製炊具和Fender吉他等物品，以及大約26,000件西洋雙陸棋和國際象棋，為1家香港小型玩具公司委託送往美國加州。

根據海洋追蹤數據，這艘船於9月12日抵達洛杉磯海岸，直接駛入了數十艘船隻排隊的堵塞行列，並在太平洋漂泊 54 天，才終於有機會卸貨。宏碁泛美總裁格雷格·普倫德加斯特 （Gregg Prendergast）也親自前往港口，指出港口的情況，這些船隻多到如同一隻艦隊。報導指出，A Kinka及其他船隻都陷入全球供應鏈混亂當中，這讓公司和消費者感到煩惱，並導致通膨加劇，並延遲熱水浴缸、皮卡車和波旁威士忌的交付。

目前包括亞馬遜等巨頭等100多家公司，都在等待這些貨櫃輪卸貨，僅等待1、2個貨櫃的小型企業，只要延誤就會有巨大損失，並引起客戶相當不滿以及加深經濟痛苦，1家供應萬聖節靴子的小公司錯過了萬聖節，另一個在交付之前售出的價值 25萬美元的照明設備無法在交付前獲得貨款。

洛杉磯港和長灘港今年面臨嚴重的塞港問題，甚至採取許多手段要求運輸商趕緊把貨櫃拿走，甚至啟動24/7全天候運營，根據貿易紀錄編制機構Import Genius 的海關數據，在至少 100 家公司正在等待A Kinka上的貨物。文章來源：WSJ

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