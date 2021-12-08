成本壓力扛不住 瓦城、胖老爹也漲價

又有連鎖餐飲集團挺不住成本續增壓力要漲價！瓦城集團7日宣布，面臨進口的原物料價格、國際運輸費用大幅上升等營運成本挑戰，旗下「瓦城」、「非常泰」、「時時香」、「1010湘」與「大心」等五大餐飲品牌，將自12月15日起調整價格，平均漲價調幅約3％。

另本土連鎖炸雞品牌「胖老爹美式炸雞」亦於7日公告，將於12月16日起調整全台門市價格，但並未公布實際調整價格與調幅。

瓦城集團是餐飲股「績優生」，以加盟發展連鎖的胖老爹，則是紅極一時的本土美式炸雞連鎖品牌，兩品牌跟進王品、麥當勞、吉野家、SUBWAY、肯德基之後宣布漲價，在各領域各具指標性。且具有「集團採購、統一議價」優勢的連鎖餐飲集團相繼喊漲，意味餐飲業面對「萬物皆漲」的嚴峻挑戰，真的「扛不住」了，後續是否引發骨牌效應，值得關注。

瓦城集團表示，這是集團10年來首次調價，並強調「所有調漲皆為因應成本考量」。五大品牌中明星商品調漲的包括：「瓦城」的泰式春捲從180元漲至185元、漲5元、漲幅2.78％；泰式炒河粉從250元漲至260元、漲10元；辣炒牛肉從320元漲至335元、漲15元；檸檬清蒸魚從480元調至499元、漲19元、漲幅3.96％；月亮蝦餅從350元漲至370元，漲幅5.71％。漲最多的是泰式咖哩雞從300元漲至320元、漲幅6.67％。

「非常泰」的涼拌大薄片從280元漲至290元、漲幅3.567％；綠咖哩椰汁雞從280元漲至295元、漲幅5.36％。「時時香」經典蒜泥白肉從260元漲至270元、漲幅3.85％；噴香口水雞320元漲至330元、漲幅3.13％。「1010湘」的東安仔雞自280元調為295元、漲15元；毛家紅燒肉原330元漲為345元、漲15元；魷魚花生排骨湯自300元漲為315元亦漲15元。

「大心」主食一律僅調漲10元，清燉越南牛肉河粉250元漲至260元，酸辣海陸麵250元漲至260元，裝熟蛋打拋豬肉飯由250元漲至260元。

瓦城與胖老爹皆採取與麥當勞及肯德基相同策略，「一面宣布調漲部分商品售價，一面推出多項優惠活動促銷，期能創造誘因、維持買氣。

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