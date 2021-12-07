搶賺亞洲線新天價 萬海砸21億添二手船

萬海擴大採購二手船，即時投入亞洲線搶賺運價新天價。萬海7日公告，以合計7,800萬美元（約台幣21.59億元）買進二艘1,774TEU的二手船，每艘船交易價格約3,900萬元（約新台幣逾10.79億元），預計2022年第二季交船，投入亞洲線。

2022年起，萬海將開啟新造船、二手船大量投入營運的高峰期，除了這二艘1,774TEU二手船，之前買的二手船中，還有三條船沒交、共計9,124TEU，預計2022年第一季前交付完畢。

另在新造船方面，2022～2024年將有41艘新造船、逾25萬TEU運力陸續投入營運。

萬海持續擴大船隊運力搶市占，分頭從新造船、買二手船並進，董事會11月公告，授權董事長買進二手船舶加入營運，總價不超過2億美元（約台幣55.4億元），包括一艘1,708TEU的BOX EXPRESS，及這二艘1,774TEU，分別向Bremen Trader Shipping Limited、Sinou Shipping Pte.,Ltd.購買，每艘交易金額皆為3,900萬美元，算是目前市場行情價。

萬海表示，此次購買二手船主要著眼亞洲業務需要，這二艘船是2021年下水的新型曼谷極限型船，可以航行在曼谷較窄的河道，讓萬海暢行亞洲近洋線各航線時，有更多船型靈活調度。

萬海超前部署擴大運量，從2020年開始，連三年砸下數百億資本支出，預計2022年還要砸下8.88億美元（逾新台幣244億元），用於擴大新造船、造櫃及購入二手船舶等。

萬海總經理謝福隆在法說會表示，第四季進入亞洲線旺季，在全球塞港嚴重、缺船缺艙，實質艙位供給減少下，支撐運價維持高檔，萬海正迅速調整運力及航線，服務更多客戶。由於塞港問題短期難解，看好2022年運價維持高檔。

謝福隆說，現在東南亞疫情趨緩，工廠復工狀況佳；大陸也走出拉閘限電的影響，預計在2022年春節前亞洲區間貨載需求強勁。第四季是亞洲線傳統旺季，由於東南亞各國疫後拚經濟出口量激增，帶動運價上揚，上海航交所SCFI東南亞運價指數12月初已突破千美元、上漲近20％，創新天價。

截至第三季，萬海有148艘營運船，自有58％、租用42％，運力416,585TEU，全球運力排名第10。