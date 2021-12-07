航空雙雄飛舞 華航目標價看到36元

航空雙雄全面升空，華航（2610）、長榮航（2618）股價7日同步表態，終場分別收28.4與27.9元，不僅齊步大漲近7％，比價效應同時啟動，統一投顧給予華航36元股價預期，居市場最高；中信投顧日前則先後將雙雄納入研究範圍，雙雙給予「增加持股」投資評等。

華航前波股價高點出現在11月下旬，當時最高價攻上31.15元，長榮航11月時股價最高一度觸及29.4元，經過短時間的高檔震盪，雙雄近期攻勢再起，基本面與股價動能均吸引市場高度關注。

統一投顧指出，華航第三季由虧轉盈，財報表現亮眼，第四季貨運出現旺季更旺行情，預估單季稅後每股純益0.96元，獲利將創新高。進一步將時間拉長，對2022年航空產業看法樂觀，預期客運業務將迎來復甦，而貨運業務供需結構預期將持續緊俏，有助運價維持高檔，貨運業務仍將為華航2022年獲利基石。

法人預估，華航2022年每股純益高達3.06元，獲利將創2010年以來新高，給予「買進」投資評等，目標價36元。

中信投顧則針對長榮航指出，其第三季本業獲利23.1億元，季增188％，較去年同期虧損13.1億元，大幅度改善。財務數據優於市場預期，主要獲利來源來自供不應求的航空貨運，以及維修業務都有明顯恢復。

長榮航與華航日前同步調漲不同航線運價，法人看好對於航空貨運業者獲利有顯著挹注，未來逐步走出新冠疫情陰霾，雙雄將享受運價與運量同步回升優勢。

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