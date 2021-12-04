氣動元件「錢」景俏 2檔受注目

亞德客-KY、氣立前景俏 氣動元件營運 一年比一年旺

第四季雖進入氣動元件傳統銷售淡季，氣動元件雙雄亞德客-KY（1590）及氣立（4555）的第四季接單及出貨，可望比上年同期成長，2021年營收雙雙飆史上新高。亞德客全年有機會賺三個資本額；氣立EPS將挑戰3元以上。

亞德客及氣立兩公司都訂出「明年優於今年」、兩位數成長的新營運目標。

亞德客及氣立均表示，11月初大陸疫情再起、部分地區又有限電問題，影響了出貨；11月中旬之後，限電獲得緩解或取消限電，客戶對氣動元件需求，開始回升。儘管第四季大陸市場需求呈現下滑，比第二或三季都差，仍比上年同期好。

亞德客財務長曹永祥指出，亞德客11月最後一周，接單及出貨都明顯好轉，雖無法回到第二、三季水準，但初估11月出貨及營收，都會優於2020年同期。12月初接單、出貨，也延續著11月最後一周的熱度。

曹永祥表示，年底到了，中國政府對某些產業進行調控，客戶可能不會很積極拉貨，加上2020年大陸疫情和緩，第四季客戶積極擴充產能，拉貨強勁，淡季不淡，雖墊高了比較基期，但第四季仍會比2020年同期成長，不過年增幅不如第二、三季。

法人預估，亞德客2021年合併營收年成長至少三成，挑戰248億元以上，EPS有機會上看30元。亞德客計劃持續擴大氣動元件市場占有率，依以往每年都訂出比市場多成長一成以上的營運目標，新年度營收可望有兩位數成長。

氣立報名參加15日登場的台北國際自動化工業大展，將展出無桿缸、機械夾及真空元件三大類產品搶訂單。氣立主管表示，第四季本來就是氣動元件淡季，大陸市場需求雖下滑，但10、11月營收均比2020年同期成長，12月可望維持此熱度，第四季可望比去年同期雙位數成長。

氣立指出，氣立生產的氣動元件主要供應給自動化設備業者，應用在電子、通用機械、機床、氣動設備及汽車等產業，2021年電子業訂單占比達43％、通用機械、機床及氣動設備等產業占比三成多，成長幅度最快，主因是大陸平湖廠加入量產後效益顯現，汽車業占比4％～5％，經銷商佔比約二成。2021年營收可望創下新高，2022年營運目標估穩定成長。