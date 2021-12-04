台中機械展10日開鑼 新機齊發

疫情趨穩加上自動化的浪潮，帶動電子及半導體生產設備、工具機、機械傳動設備等需求明顯成長，為迎接這波商機，工商時報與台中市度量衡同業公會共同主辦的「2021台中自動化機械暨智慧製造展」，將於10日（周五）起在台中國際展覽館舉行四天，這也是2021年中台灣唯一一場機械展。

主辦單位表示，開幕當天將邀請台灣機械公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲、台灣區電機電子公會代表等產業領袖齊聚一堂，分享全球機械產業的最新動態與市場商機，而展品專業多元是這次展覽的一大特色，最新、最夯機台都將首度曝光。

金屬加工機械區部分，專業工具機製造廠商─正代機械，將以20個攤位的大規模展出、爭取訂單商機，現場預計展出斜床式CNC車床、立式加工中心機，以及五軸加工中心機；國際精工和北平分別租下10個攤位，現場將展出馬達、研磨機及工具、磨床等產品。

智慧製造區方面，則由精密機械研究發展中心領軍，展出智慧機械、智慧製造解決方案系統；所羅門提供智慧製造解決方案暨相關零組件；長杰的焊接機器人、鋁/電焊機、交直流氬桿機等產品，都將在台中展亮相。

主辦單位之一的台中市度量衡商業同業公會也將組團參展，相關廠商與機構包括芃昕、經濟部標準檢驗局、科威納、鈺達等；台中市電腦公會則帶領會員如華碩、采威、迅智、鞍泰、數聯，以及聖樺等業者聯袂參與盛會。