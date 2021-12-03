遠雄建台北大巨蛋 明年可望試營運

遠雄建2021年在完工交屋爆發的貢獻下，將挑戰史上最高營收紀錄。展望2022年，指標案件台北大巨蛋BOT案可望完工試營運，提供長期穩定租金收益。

遠雄建主要成長策略有三方向，首先是擴展開發區域重心至七大都會區及都更案，其次是投資固定收益的台北大巨蛋園區、及OUTLET商城，三是以品牌價值創造差異化，維持穩健財務槓桿。

遠雄建表示，目前在手開發案豐沛，2021年完工量包括：桃園龜山總銷高達109億元的大案「遠雄新未來」一期，及「遠雄百富」、「遠雄新時代」、「遠雄江翠」、「遠雄之星7」、「遠雄青青」及「遠雄達利」等七大案，總銷高達306億元，為歷年最大量，平均銷售率高達七～八成，業績成長動能可期。

展望未來四年，2022年約有158億元，2023年約110億元，2024年約195億元，至於2025年後儲備有940億元以上。

把握這一波房市前所未見的最大多頭格局，遠雄建2022年推案量目標可望達285億元，包括桃園120億元共三筆，台中兩筆約60億元，台南兩筆約45億元，高雄兩筆共60億元。

遠雄建表示，遠雄台北大巨蛋BOT案可望是明年的重點，遠雄建直接持股27％，加計子公司的綜合持股後，目前高達32％。2020年7月完成建照變更、8月復工之後，預計年底取得使照，明年年中完工試營運。

遠雄台北大巨蛋案其中自營體育館、飯店、停車場樓地板面積達9.5萬坪。

除此之外，辦公室、百貨、影城及商店街則規劃對外出租，樓地板面積5.2萬坪。總計14.7萬坪，正式開幕營運後，未來將提供長期穩定的收益。