加工區年營業額4,500億 刷新4紀錄

無畏疫情衝擊，3日剛好建成55週年的經濟部加工出口區，廠商家數今年正式突破700家、營業額達台幣4,500億元、出口金額160億美元、以及進口金額100億美元等4項歷史紀錄，加工處長楊伯耕表示，為了提供更多廠商設廠用地，目前正在著手開闢楠梓第三園區、高軟二園區、擴廠屏東科技園區，將可吸引更多企業進駐。

加工處3日表揚11家設廠50年以上的績優松柏廠商，其中，台灣櫻井和台灣博士電子公司，設廠年限更達54年，加工處長楊伯耕致詞指出，12月3日剛好就是加工區建成滿55週年的日子，特別感謝一起成長的區內廠商。

他說，立法院已三讀通過加工出口區更名為科技產業園區，加工出口區管理處將更名為科技產業園區管理局，象徵一個新時代的開始，但，「加工處」服務廠商的使命，並未改變，仍將持續。

楊伯耕表示，過去一段時間以來，加工處並未開拓新園區，而是以區房廠房更新為主，增加廠商營運空間，例如楠梓園、前鎮園區和潭子園區，不過，為了吸引更多企業進駐，加工處正在著手開闢楠梓第三園區、高軟二園區、擴廠屏東科技園區，為廠商提供更多發展空間。

他說，受惠全球半導缺貨、以及疫情警戒帶動資通訊產品需求爆發，加工區2021年除了區內設廠家數突破700家，達711家，創新高紀錄，營業額、出口金額、以及進口金額，分別達台幣4,500億元、160億美元、以及100億美元，四個項目同步創下歷史新高紀錄。

加工處2021年營業額達台幣4,500億元、出口金額160億美元、以及進口金額100億美元，分別比2020年的台幣4,010億元、143億美元、以及88億美元，成長達17％、13.75％、以及36.25％。

其中，個別園區的成長，以屏東科技園區成長幅度最驚人，達34.91％，主要是因為屏東科技園區是國家南向政策的重鎮，區內廠商生產的馬達、淨水器、以及高爾夫球、高球桿頭、智慧寢具等，銷往東南亞數量龐大。

排名第二的是台中軟體園區的年增26.39％，主因受惠疫情的電商服務需求大爆發，「好到物流都來不及接單、送貨」，而過去多年走下坡的光學聚落潭子園區，廠商從傳統相機轉型，供貨車用、AI和自動生產系統的鏡頭需求，刺激營業額年成長約22.04％。

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