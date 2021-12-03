談遠東投書 林伯豐：經濟發展不能政治化

工商協進會理事長林伯豐3日指出，經濟的發展不能政治化，企業界當然也支持執政黨，但是，面對台灣對大陸市場的出口依賴占42％的前題下，「我們應該要友中，而不應該仇中。」

面對目前的兩岸僵局，林伯豐指出，在疫情過後，海基會若能率團訪問海協會，會是一個好的開始。

工商協進會3日舉辦「捐血活動」，林伯豐出席活動時接受媒體訪問，針對遠東集團董事長徐旭東投書媒體憂「逢中必反」現象指出，企業應重視企業本身發展的優缺點，並符合政府的要求，不管是在台灣、還是在大陸投資，都應符合當地稅務、環保等各方面的要求，台商的經營就會順利。

林伯豐強調，經濟的發展不能政治化，當然我們也支持執政黨，但是對大陸來講，台灣對大陸出口依賴42％的前題下，我們應該要友中，而不應該仇中。

面對目前的兩岸僵局，林伯豐表示，首先要讓陸委會、海基會能夠與大陸的對口單位連繫，期待陸委會有更好、更新，更先進的來促進兩岸的實際溝通。

在兩岸事務上，林伯豐說，企業界沒有受政府委託以前不會做，也沒有資格與權限來做任何事情，但是，在疫情過後，海基會應該派一個代表團去訪問海協會，如果能夠做到這個的話，就是有一個好的開始。

延伸閱讀

國台辦：遠東遭罰4.7億人民幣

遠東集團遭中國重罰 徐旭東投書表態一向反對台獨

元晶領復仇者聯盟 太陽能族群金光閃閃

低軌衛星爆危機 分析師：暫避3檔概念股

OPEC+為迅速調整產量預留空間 國際油價走揚