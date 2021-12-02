明年機械出口 拚350億美元新高

台北國際工具機展與台灣國際工具機展首度聯展，訂2022年2月21日起登場，是疫情解封之後最大規模的一場實體展，外貿協會擬向指揮中心提出專案申請，開放國外買主能夠來台參展及採購。台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，聯展有助於提升2022年台灣機械設備出口值，預期可一舉飆至350億美元，創下史上新高紀錄。



貿協2日舉行台北國際工具機展與台灣國際工具機展聯展記者會，由董事長黃志芳與友嘉集團總裁朱志洋、東台集團董事長嚴瑞雄、機械公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲等業界的意見領袖，進行對談。



黃志芳指出，聯展將於2022年2月巨型，工具機業大團結，組成奧林匹克夢幻國家隊，這也是疫後最大的一場實體展，將以線上線下同日開展的方式辦理。這次聯展計有友嘉集團、上銀、台中精機、台達電、德國西門子、日本三菱電機等920家廠商，報名參展，共使用5,200個攤位，2022年可迎來新的春天。



由於新變種病毒正在全球快速傳播，黃志芳表示，我國努力防堵病毒入侵，機械公會與工具機公會多次向貿協反映，希望採用專案方式，開放國外買主來台，貿協會將與經濟部溝通，再向指揮中心提出專案申請。



魏燦文也說，2021年台灣機械產值不只破兆元，還上看1.2兆元，機械公會預期機聯展之後，2022年台灣機械產業出口值會明顯提升，從2021年的320億美元，一舉衝至350億美元，創下歷史新高。



工具機公會理事長許文憲指出，2021年台灣工具機產值40億美元、出口值28億美元，年成長三成；2022年台灣工具機產值預估年成長二至三成。但他也說，最近日圓貶值，新台幣卻升值，恐影響台灣工具機銷美國、大陸及東南亞等市場訂單。



許文憲受訪也表示，2021年工具機產業產值年成長三成以上，台灣工具機廠及零件業目前接單能見度看到2022年第二季，他看好工具機產業景氣，2022年物價雖無法回到起漲前水準，但只要相對穩定，而新台幣又不再大幅升值，台灣工具機產業產值及出口值，年成長率可達二至三成。



許文憲進一步說，半導體及3C等產業出口的成長，帶動新台幣強勢升值，但相較日圓貶值，台灣零組件業接日本工具機廠訂單，是採用日圓計價，有利日本出口，卻不利台灣工具機業接單。工具機業擔憂台灣被美國列為匯率操縱國，期待政府正視升值現象，新台幣走勢應與大陸、日本及韓國等亞洲國家的貨幣走勢一致。