萬海謝福隆：三利多加持 運價高檔有撐

樂觀海運後市，近三年將砸數百億資本支出

萬海樂觀看待海運後市，運價可望維持高檔！萬海總經理謝福隆2日表示，目前美西碼頭長期滯留貨櫃大減37％，場地擁擠疏解，可望提振第四季船舶、貨櫃周轉率，增加運量；進入2022年，RCEP（區域全面經濟夥伴協定）上路、東南亞各國解封拚經濟，加上歐美市場需求持續成長，三利多有助延續海運市場榮景。

萬海已超前部署，從去年開始連三年砸下數百億資本支出，預計明年還要砸下8.88億美元（逾244億台幣），用於擴大新造船、造櫃及購入二手船舶等。接下來進入新船交船高峰期，2022～2024年將有41艘新造船、逾25萬TEU運力投入營運。

萬海2日舉行法說會，謝福隆指出，第四季進入亞洲線旺季，在全球塞港嚴重、缺船缺艙，實質艙位供給減少下，支撐運價維持高檔，萬海也迅速調整運力及航線，服務更多的客戶。

由於塞港問題短期難解，看好明年運價維持高檔。亞洲線主要是現貨市場，比較少簽長約，但因為一艙難求，近期已有客戶詢問簽約保艙位。

值得注意的是，2022年6月美西碼頭工會談判，目前ILWU陸續跟各碼頭洽談薪資福利，謝福隆說，美國線長約多少會有影響，但影響程度尚無法判斷。

萬海以亞洲線為主，同時增闢中遠洋線，就今年前三季營收占比來看，美國線占40％，已超過亞洲線的31％，若論貨量，亞洲線占比達63％，遠高於中東／印度線的17％、美國線的15％。萬海在亞洲區間有41條主力航線，亞洲市占達15％。萬海前三季毛利率56.59％、年增43.05個百分點，營益率53.29％、年增45.5個百分點，稅後純益692.35億元、年增 1,848％，前三季EPS為28.37元，挾著高運價之賜，獲利仍創歷史新高。

謝福隆表示，現在東南亞疫情趨緩，工廠復工狀況佳；大陸也走出拉閘限電的影響，預計在明年春節前亞洲區間貨載需求強勁。第四季本來就是亞洲線旺季，由於東南亞各國疫後拚經濟出口量激增，也帶動運價上揚，上海航交所SCFI東南亞運價指數12月初已突破千美元、上漲近20％，創新天價。